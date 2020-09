Ylinopeuksien liikennevirhemaksuissa taas ongelmia – 6000 maksua jumittui postitusjärjestelmiin ja myöhästyi jopa kuukauden

Poliisi on koko kesän paininut vaikeuksissa automaattisen ajonopeusvalvonnan tietojärjestelmien kanssa ja jälleen on paljastunut uusi ongelma.

Poliisin mukaan jopa 6000 ylinopeuksien liikennevirhemaksua on ollut jumissa Postin järjestelmissä jopa kuukauden ja sen seurauksena saapunut saajalleen pahasti myöhässä.

– Me on jälkijunassa saatu tietää, että Postin järjestelmässä on ollut ongelmaa. Jumiin on jäänyt noin 6 000 liikennevirhemaksua, jotka on (poliisilta) lähetetty kesä-heinäkuussa ja ne päästiin lähettämään eteenpäin sieltä (Postin) puolelta heinäkuun lopussa. Osa oli varmaan noin kuukauden myöhässä, sanoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen poliisihallituksesta.

– Ensin oli jumi meidän päässä ja sitten jumi oli seuraavassa päässä, Ihalainen kuvaa.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan iso osa tolppakameroista on ollut pois päältä kesän aikana. Jouni Immonen / Yle

Postin mukaan ongelma on tiedossa ja syytä on selvitelty.

– Me emme ole saaneet liikennevirhemaksujen aineistoa ajallaan, emmekä siksi ole voineet pistää maksuja prosessissa eteenpäin, siis tulostaa, kuorittaa ja toimittaa edelleen postin mukana asiakkaille, sanoo Postin liiketoimintajohtaja Tero Rantaniitty.

Yritysautot ongelmissa

Myöhästymisten vuoksi liikennevirhemaksun eräpäivä ja oikaisuvaatimuksen määräpäivä on voinut jo umpeutua tai se on ollut hyvin täpärällä. Ihalainen kehottaakin toimimaan kipin kapin ja toisaalta toivoo kärsivällisyyttä oikaisuvaatimuksen vastaukselle, koska uuden oikaisujen käsittelyjärjestelmän käyttöönotossa on ilmennyt alkukankeutta.

Myöhästymisistä ovat saaneet kärsineet etenkin yritysten ja muiden vastaavien omistuksessa olevien autojen käyttövastaavat. Laki vaatii nimeämään autolle käyttövastaavan, vaikka autolla ajaisi käytännössä moni muukin. Liikennevirhemaksu tulee kuitenkin käyttövastaavalle, ja kun postituksessa on ollut hitautta ja oikaisuvaatimusta ei ole ehditty lähettää riittävän nopeasti saati käsitellä, on käyttövastaava voinut saada jo uutta postia.

– On tullut kirje, jossa on ilmoitettu, että teillä on jo näin monta tekoa ja poliisi voi kohta ottaa teiltä ajokortin pois, Ihalainen kertoo.

– Minusta kaikkein harmillisinta koko jutussa on ollut juuri käyttövastaavien asia. He ottavat vastaan liikennevirhemaksut. He vapautuvat niistä kyllä oikaisuvaatimuksen kautta kertomalla, että he eivät ole ajaneet ko. ajoneuvoja tuolloin, Ihalainen kertoo.

Kameroita pois päältä

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan kesäkuun alussa ja sen mukana tullut liikennevirhemaksu korvasi vanhan tutun rikesakon pienemmissä (7-20 km/h) ylinopeuksissa.

Uusi liikennevirhemaksu ei ole kuitenkaan lähtenyt toimimaan halutulla tavalla etenkään automaattisessa ajonopeusvalvonnassa, kun liikennevirhemaksun käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä on kangerrellut pahasti. Sen vuoksi iso osa poliisin 150 tolppakamerasta on ollut pois pitkin kesää, koska järjestelmää ei ole haluttu kuormittaa liikaa.

– Kesäkuun alussa niitä oli oikeastaan hyvin vähän päällä ja elokuussa noin puolet. Päällä olevien nopeuskameroiden määrää on nostettu pikkuhiljaa, kun on saatu varmistettua, että tieto (ylinopeudesta) lähtee järjestelmästä eteenpäin, Ihalainen kertoo.

Tämä selittää pitkälti myös romahtaneet liikennevirhemaksujen määrät kesän aikana. Kuten oheisesta graafista näkee, vuosi sitten kesällä kamera välähti ylinopeuden merkiksi moninkertaisesti tämän kesäisestä.

Samuli Huttunen / Yle

Samuli Huttunen / Yle

Kamerakato huomattu

Harventuneet välähdykset on voitu panna merkille myös raskaan kaasujalan omistajissa. Ihalaisen mukaan törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet tänä kesänä ja ylinopeudet ovat olleet erittäin suuria.

Ovatko kaahaajat huomanneet, että tolppakameroita on ollut vähemmän päällä?

– Se on mahdollista. Jonkun verran ne pystyvät reagoimaan siihen, että kameroita on ollut vähemmän päällä, vaikka siitä ei ole erityisesti haluttu tiedottaa, Ihalainen sanoo.

Ihalaisen mukaan kameroiden päälläpidossa päästään syyskuun aikana jo lähelle normaalia.

