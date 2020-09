"Epäselvä onnettomuus" osoittautui sormeen juuttuneeksi titaanisormukseksi – pelastuslaitoksen sahausoperaatio kesti 45 minuuttia

Titaani on kova ja kevyt materiaali, jota käytetään muun muassa lentokoneiden rakentamisessa. Titaanisormuksen poistaminen oli palomiehille harvinainen tehtävä.

Paloesimies Esa Nurmela oli elokuun lopulla kollegoineen matkalla normaaleihin harjoituksiin, kun matkan keskeytti ilmoitus tehtävästä.

– Ilmoituksessa oli vähän harvemmin käytössä ollut tehtävätyyppi, muistaakseni "epäselvä onnettomuus", Nurmela kertoo.

Tehtävän lisätiedoissa luki, että Hyvinkään terveyasemalla potilaalla on juuttunut sormeen titaaninen sormus. Sormusten juuttumiset ja irroittamiset ovat sinänsä arkipäiväisiä tehtäviä terveysasemilla, mutta titaani on kovuudeltaan omaa luokkaansa.

Nurmelan mukaan terveysasemalla oli jo kokeiltu suunnilleen kaikkia mahdollisia keinoja, esimerkiksi sormusleikkuria, jolla tavallinen kultasormus katkeaa kohtalaisen vaivattomasti. Niinpä Nurmela kollegoineen alkoi jo matkalla pohtia käytettävissä olevia keinoja.

– Pelastusyksiköstä kyllä löytyy aikamoinen valikoima välineitä, jotka ovat tosin poikkeuksetta aika järeitä. Siellä on esimerkiksi sivuleikkureita ja erilaisia voimapihtejä, joilla tuollainen sormus varmasti katkeaisi.

Vaarana kuitenkin oli, että puristamalla sormusta reunoista sormi saattaa jäädä vielä pahemmin puristuksiin. Lisäksi sormi oli jo pahasti turvonnut.

Tarkan pohtimisen jälkeen sormus päätettiin katkaista laikkaleikkurilla.

Jäähdytys vedellä sekunnin välein

Nurmelan mukaan käsi suojattiin kangasteipillä, ja lisäksi nippusiteestä pätkittiin muutaman sentin pätkiä, jotka saatiin pujotettua sormuksen alle suojaksi. Ongelmaksi koitui kuumuus: sormusta piti jäähdyttää koko ajan, koska se kuumeni laikkaleikkurin voimasta nopeasti.

– Meillä oli siinä vieressä astia, jossa oli kylmää vettä, ja siitä sitten kangasrätillä puristettiin sormuksen päälle sekunnin puolentoista välein vettä. Siihen syntyi ihan oma rytmi, Nurmela kertoo.

Sormus saatiin lopulta irti akkukäyttöisen laikkaleikkurin avulla. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Nurmelan mukaan paikalla olleet viisi palomiestä olivat koko ajan hälytysvalmiudessa valmiina lähtemään, jos kiireisempi tehtävä tulee samaan aikaan. Sellaista ei kuitenkaan tullut koko sormuksenpoisto-operaation aikana, johon kului kaikkiaan yli 45 minuuttia.

Kullan korkea hinta nostaa titaanin suosiota

Suomen kultaseppien liiton toimitusjohtaja Henrik Kihlman arvioi, että titaanin kaltaiset materiaalit ovat hieman yleistyneet sormuksissa viime aikoina.

– Titaanisormukset eivät sinällään ole mikään uusi asia, mutta nyt kun kullan ja muiden jalometallien hinnat ovat pilvissä, tällaiset kovat materiaalit kuten titaani, teräs ja volframi ovat hieman yleistyneet.

Kihlmanin mukaan titaani on erittäin kovaa, mutta myös äärimmäisen kevyttä materiaalia.

– Titaanista tehdään muun muassa lentokoneita. On jonkin verran ihmisiä, joilla on yliherkkyyttä metalleille, kuten kullalle ja hopealle, ja he usein voivat sitten käyttää vaikkapa juuri titaanisormusta.

Kultasepillä on Kihlmanin mukaan sormusten katkaisemiseen tarkoitettuja erikoistyökaluja, joilla titaanisormuskin katkeaa, kunhan työkalussa on oikeanlainen terä. Työkalu on ikään kuin käsikäyttöinen sirkkelisaha.

– Siihen laitetaan pieni tuki sormen ja sormuksen väliin ja sitten laitteessa on terä, jolla sormus sahataan poikki. Koska se ei ole koneellinen, sormus ei kuumene kitkalämmöstä. Kovat materiaalit vaativat tietysti siihen materiaaliin erikseen soveltuvia teriä. Tällainen erikoistyökalu voisi olla viisas hankinta myös pelastajille.

Paloesimies Esa Nurmela arvioi, että sormusten irrottamiset ovat yleisempiä tehtäviä kuin moni ehkä arvaisikaan. Lisäksi osa toimeksiannoista saattaa olla hieman erikoisempia.

– Edellinen hieman vastaava tehtävä meille oli sellainen, että poliisilla oli käsiraudat menneet rikki niin, että avain ei niitä enää avannut. Kävimme sitten putkalla murtamassa käsiraudat, mutta se oli paljon helpompi tehtävä kuin tämä titaanisormus.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi titaanisormuksen irrottamisoperaatiosta Facebookissa (siirryt toiseen palveluun).