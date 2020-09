Jos Venäjä myrkytti Aleksei Navalnyin, miksi se jäi heti kiinni? Tässä lyhyet vastaukset kysymyksiin myrkytystapauksesta

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on tänään maanantaina herätetty keinotekoisesta koomasta berliiniläissairaalassa, ja hän reagoi puheeseen.

Hänen murhayrityksensä nostattama skandaali ei sen sijaan osoita käännettä parempaan suuntaan. Päinvastoin, se uhkaa ajaa lännen ja Venäjän yhä syvempään kriisiin.

Vastaamme tässä jutussa lyhyesti siihen, mitä tiedämme Navalnyin myrkytyksestä ja mitä siitä voi seurata.

Kuka on Aleksei Navalnyi?

Aleksei Navalnyi on Venäjän tunnetuin presidentti Vladimir Putinin vastustaja.

44-vuotias Navalnyi on järjestänyt mielenosoituksia ja rakentanut Vladimir Putinia vastustavaa liikettään jo yli kymmenen vuoden ajan.

Navalnyin tehokkain ase on suosittu Youtube-kanava, jossa hän kertoo korruptionvastaisen säätiönsä paljastuksista.

Vaaleissa Navalnyi ei ole menestynyt viime vuosina, koska häntä ei ole päästetty ehdolle. Hänet on pidätetty kymmeniä kertoja.

Navalnyi on tuomittu korruptiosta, joskin esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pitää tuomioita perusteettomina.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on arvostellut Venäjän hallintoa kovin sanoin jo vuosien ajan. All Over Press

Mitä Navalnyille kävi?

Saksan mukaan hänet myrkytettiin samanlaisella hermomyrkyllä kuin venäläisvakooja Britanniassa.

Navalnyi sai voimakkaita oireita 20. syyskuuta, kun hän oli lentämässä Siperian Tomskin kaupungista kohti Moskovaa. Kone teki hätälaskun Omskiin, ja Navalnyi kiidätettiin sairaalaan.

Navalnyin avustaja kertoi Twitterissä heti, että hän epäili myrkytystä.

Navalnyia hoidettiin omskilaisessa sairaalassa. MAXIM KARLAYEV/ EPA

Pari päivää myöhemmin Navalnyi lennätettiin Saksaan saamaan hoitoa. Viime keskiviikkona liittokansleri Angela Merkel kertoi, että Navalnyistä oli löytynyt Novitšok-hermomyrkkyä. Tänään hänet herätettiin keinotekoisesta koomasta, mutta hän on edelleen tehohoidossa berliiniläisessä Charité-sairaalassa.

Novitšok on ryhmä Neuvostoliitossa 1970- ja 1980-luvuilla kehitettyjä hermomyrkkyjä. Britannian mukaan Venäjä myrkytti venäläisvakooja Sergei Skripalin ja tämän Julija-tyttären Novitšok-myrkyllä kaksi vuotta sitten.

Mitä tapahtui, kun Navalnyi sai myrkkyä kehoonsa?

Navalnyi sai kovia tuskia ja oli mahdollisesti lähellä kuolemaa.

Avustajan mukaan Navalnyi tunsi olonsa lentokoneessa huonoksi ja meni vessaan. Parikymmentä minuuttia myöhemmin hän kirkui tuskasta ja hänellä oli hengitysvaikeuksia, silminnäkijät kertoivat BBC:n mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Navalnyi menetti tajuntansa ja vaivutettiin koomaan sairaalassa. Navalnyin tukijoiden mukaan Navalnyi olisi kuollut ilman hätälaskua.

Oireet sopivat hermomyrkyn aiheuttamiin seurauksiin. Myrkky lamauttaa hermoston toiminnan, mikä aiheuttaa kouristuksia, oksentelua ja tajunnan menetyksen.

Onko Venäjä syyllinen?

Sotilaskäyttöön tarkoitettu hermomyrkky viittaa Venäjän osallisuuteen, mutta suoria todisteita ei ole.

Monet asiantuntijat, kuten Ylen haastattelema kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, pitävät Venäjän johdon osallisuutta todennäköisenä.

On vaikea uskoa, että jokin ulkopuolinen taho saisi käsiinsä Novitšok-hermomyrkkyjä, joiden olemassaolokin on sotilassalaisuus. Se kuuluu kansainvälisellä sopimuksella kiellettyihin kemiallisiin aseisiin.

Jos myrkkyä on käytetty Venäjän johdon tietämättä, se voisi tarkoittaa, ettei se hallitse omien turvallisuuselimiensä toimia. Tämäkin näyttää pahalta vallanpitäjien kannalta.

Vielä vaikeampaa olisi uskoa, että Saksa valehtelisi Novitšok-löydöksestä.

Mitä Venäjä sanoo?

Venäjä on kiistänyt myrkytyksen ja osallisuutensa.

Venäjän mukaan sillä ei ole todisteita myrkystä. Venäjä valittaa, ettei se ole päässyt tutustumaan Saksan tutkimustuloksiin.

Navalnyia hoitanut venäläissairaala väitti, ettei se löytänyt jälkiä myrkystä. Väite esitettiin sen jälkeen, kun sairaalan oli lähetetty suuri joukko turvallisuuspalvelujen työntekijöitä.

Omskin sairaalan apulaisjohtaja Anatoli Kalinitšenko kertoi toimittajille Navalnyin tilasta. Maxim Karlayev / EPA

Venäjä ei ole toistaiseksi aloittanut varsinaista rikostutkintaa tapauksesta.

Miksi Navalnyi myrkytettiin, ja miksi juuri nyt?

Tätä ei tiedetä, mutta Navalnyi on piikki vallanpitäjien lihassa ja tyytymättömyys on kasvanut.

Navalnyin oppositioliike ja korruptiopaljastukset ovat ärsyttäneet jo vuosia niin presidentti Vladimir Putinia kuin vaikutusvaltaisia miljardöörejä.

Viime viikkoina sekä Venäjän Habarovskissa että Valko-Venäjällä on nähty suuria mielenosoituksia. Tyytymättömyys on kasvanut korona- ja talouskriisin takia.

Samalla Venäjällä on aluevaaleja syksyllä ja vuoden päästä duuman vaalit. Ehkä Navalnyi on haluttu hiljentää ennen protestien leviämistä?

Esimerkiksi tällaisia päätelmiä venäläiset asiantuntijat ovat esittäneet. Todellista syytä eivät tiedä kuin myrkyttäjät ja heidän käskijänsä.

Jos Venäjä myrkytti Navalnyin, miksi se teki sen niin, että siitä jää kiinni?

Kyseessä on joko tietoinen viesti tai paha moka.

Navalnyin kannattajien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Venäjän hallinto haluaa pelotella oppositiota käyttämällä Novitšokia. Aineen käyttö viestii, ettei valtio kaihda koviakaan keinoja heitä vastaan eikä se välitä, vaikka se jäisi kiinni.

Toisaalta myrkyn paljastuminen voi olla vahinko. Myrkyttäjille on voinut tulla yllätyksenä se, että Navalnyi selvisi myrkytyksestä ja pääsi Saksaan, jossa myrkky voitiin tunnistaa.

Miksi tästä tuli kriisi?

Länsimaat menettävät uskottavuutensa, jos ne eivät puolusta ihmisoikeuksia Euroopassa.

Etenkin Euroopan unionin johtajat korostavat usein, että he pyrkivät edistämään demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Jos räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin ei puututa, puheilta menee pohja.

Länsimaat ovat myös kyllästyneitä Venäjän vihamieliseen käytökseen. Ne ovat syyttäneet Venäjää viime vuosina vaaliensa häirinnästä, Euroopan maissa tehdyistä murhista ja Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan valtaamisesta.

Liittokansleri Angela Merkel antoi Saksan kannanoton Navalnyin myrkytykseen viime viikolla kanslerinvirastossa Berliinissä. Hayoung Jeon / EPA

Asialla on myös laillisia ulottuvuuksia. Venäjä on perustuslakinsa mukaan demokratia ja se on mukana Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Lisäksi Venäjä on mukana kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa.

Mitä seurauksia Venäjälle voi tulla?

EU ja Yhdysvallat voivat määrätä pakotteita, ja tärkeä kaasuputkihanke voidaan perua.

Toistaiseksi EU-maat tai Yhdysvallat eivät ole syyttäneet Venäjän valtiota suoraan myrkytyksestä. Saksan liittokansleri Angela Merkel on kuitenkin vaatinut Venäjältä "selityksiä, joita vain Venäjä voi antaa."

Jos Venäjän selitykset eivät tyydytä, EU ja Yhdysvallat voivat määrätä esimerkiksi teosta epäillyille pakotteita. Tätä hankaloittaa se, ettei tekijöistä ole mitään tietoa.

Voi käydä niin, että unionin yksittäiset jäsenmaat sopivat pakotteista, koska se on helpompaa ja nopeampaa – näin kävi myös vuonna 2018 Sergei ja Julia Skripalin myrkytystapauksen jälkeen, kun osa jäsenmaista karkotti venäläisdiplomaatteja.

Saksassa on myös vaadittu Itämeren ali Venäjältä Saksaan kulkevan Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen lopettamista. Myös Fortum on mukana hankkeessa omistamansa Uniper-yhtiön kautta.

Lähteet: Reuters, AP, STT