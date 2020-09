IAEA: Iranin rikastetun uraanin varastot ylittävät ydinsopimuksen rajat roimasti

Arakin raskasvesireaktori. Kuva on otettu tammikuussa 2011.

Iran on jälleen rikkonut vuoden 2015 ydinsopimusta, raportoi YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA.

Järjestö kertoo asiasta suoritettuaan tutkimuksia alueilla, joissa Iranin on epäilty joko varastoineen ydinmateriaalia tai valmistaneen sitä. Iran on aiemmin evännyt pääsyn alueille.

IAEA:n mukaan Iranilla oli elokuun lopulla yli 2 100 kilogramman varasto niin sanottua matalasti rikastettua uraania.

Tämä on enemmän kuin vuonna 2015 solmitussa ydinsopimuksessa säädettiin. Sopimuksen mukaan Iranilla on oikeus varastoida uraania reilun 200 kilogramman edestä.

Vaikka Iranilla on siis noin kymmenen kertaa enemmän uraania kuin on sovittu, on varastojen suuruus selvästi pienempi kuin ennen ydinsopimusta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Myös uraanin puhtaustaso ylittää rajat

IAEA:n mukaan Iran on myös jatkanut uraanin rikastamista yli vuoden 2015 ydinsopimuksessa asetetun 3,67 prosentin puhtaustason. Järjestön mukaan Iran on rikastanut uraania 4,5 prosentin tasolle.

Ydinvoimalaitoksissa käytetyn uraanin rikastusaste vaihtelee yleensä noin 3–6 prosentin välillä. Ydinasekelpoisen uraanin pitää olla yli 80-prosenttista väkevöintiasteeltaan.

Ydinsopimuksessa Iran sitoutui muun muassa rajoittamaan rikastamansa uraanin määrää. Vastineeksi sopimuksen muut osapuolet luopuivat suuresta osasta Iranin-vastaisia talouspakotteita.

Yhdysvallat irrottautui Iranin ydinsopimuksesta presidentti Donald Trumpin johdolla vuonna 2018.

