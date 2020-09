Rap-artisti Yeboyah kaipaa alalleen Suomessa kantaaottavuutta: "Perustavanlaatuinen ydin rapissa ja hiphopissa on rasisminvastaisuus"

Yeboyahin eli Rebekka Kuukan visuaalinen Elovena-EP toi muun muassa Emma-ehdokkuuden vuoden tulokkaana ja uutta musiikkia on tekeillä.

Rebekka Kuukan eli DJ ja muusikko Yeboyahin rakas paikka löytyy Muhniemen kylästä, Kouvolasta. Siellä on Yeboyahin äidin lapsuudenkoti, isovanhempien rakentama talo.

Karjalan evakkoina alueelle muuttaneet isovanhemmat rakensivat talon sodan jälkeen. Siellä on kuvattu myös Yeboyahin Elovena-kappaleen video.

Yeboyah kertoo, että paikassa on hänelle läsnä isovanhempien karjalaiset juuret, mutta se on myös paikka, jonka pihaan saapuessa hän voi huokaista.

Ja onpa kymenlaaksolaisuuskin tattunut hieman helsinkiläiseen naiseen.

– Välillä huomaa, että tulee sanottua siä ja miä, Yeboyah nauraa.

Yeboyah haluaa työssään edistää tärkeiksi kokemiaan asioita

Yeboyahia on tituleerattu myös Suomen poliittisimmaksi räppäriksi. Hän ei itse koe olevansa varsinaisesti poliittinen ihminen, mutta haluaa käyttää mahdollisuuksiaan ja kanaviaan itselleen tärkeiden asioiden ajamiseen.

– Toki kaikki, mitä me tehdään, on tavallaan myös poliittista. Se, mitä ruokaa ostat tai miten pukeudut. Ihan mitä vaan sä teet, niin se on poliittista jollain tavalla, Yeboyah muistuttaa.

Hänelle itselleen tasa-arvon puolesta puhuminen ja rasisminvastaisuus ovat sydämen asioita.

Kantaaottavuutta ja yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista hän kaipaisi lisää myös omalle alalleen suomalaiseen rapmusiikkiin. Hän sanoo, että perustavanlaatuinen ydin hiphopissa ja rapissa on alusta asti ollut rasisminvastainen taistelu.

– Mun mielestä se on Suomen skenessä vähän unohtunut. Niitä tyyppejä, jotka pitää sitä yllä, on kuitenkin aika vähän. Ja ylipäätään sellainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja asioista puhuminen – ettei se olisi vain pelkkää biletystä.

Katso koko Puoli seitsemän lähetys: