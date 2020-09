Analyysi: Kokoomuksen puoluekokouksessa tuskin nähdään dramatiikkaa, mutta ainakin kolmea asiaa kannattaa silti seurata

PORI Kokoomuksen puoluekokous käynnistyi varsinaisesti jo eilen iltapäivällä, mutta avajaisjuhlallisuudet nähtiin vasta tänään. Aamulla salissa kuultiin muun muassa Maamme-laulu ja Porilaisten marssi.

Porin Isomäki-areenalle on kokoontunut arviolta noin puolet puoluekokousedustajista. Loput saavat osallistua päätöksentekoon etäpisteissä, samaan tapaan kuin keskustan puoluekokouksessa.

Moni kokoomuslainen myöntää kysyttäessä, että viikonloppun huomiokilpailua on vaikea voittaa. Katseet ovat kääntyneet Ouluun, jossa jännitetään, kuka johtaa keskustaa seuraavan kaksivuotiskauden. Petteri Orpoa sen sijaan ei haasteta puolueensa johdossa.

Vaan kyllä kokoomuksenkin kokouksesta löytyy omat mielenkiintoisuutensa, joihin kiinnittää huomiota.

1. Varapuheenjohtajaehdokkaat ajavat asemiin – vaan koittaako heidän vuoronsa?

Kokoomusväki valitsee itselleen sunnuntaina kolme varapuheenjohtajaa. Ehdolla on neljä kansanedustajaa: Elina Lepomäki, Antti Häkkänen, Mari-Leena Talvitie ja Anna-Kaisa Ikonen.

Häkkänen ja Talvitie ovat istuvia varapuheenjohtajia, ja heistä Häkkäsen jatkokausi näyttää hyvin todennäköiseltä. Tukijoita riittää ja kampanja on aktiivinen.

Myös Elina Lepomäki on lähtenyt kisaan ennakkosuosikkina. Varapuheenjohtajia valitaan kolme ja moni kokousedustaja saattaa äänestää sekä Häkkästä että Lepomäkeä. Silti Porissa jännitetään myös, kumpi heistä saa enemmän ääniä – ja onko tuo äänimäärien ero iso.

Miksi? Koska vaikka varapuheenjohtajat kysyttäessä kursailevat, molemmat heistä ovat ajamassa asemiin eli tähyämässä myös puoluejohtajan paikalle. Katse on jo kahden vuoden päässä.

On hyvä muistaa, ettei kahden vuoden päästä järjestettävää seuraavaa puoluekokousta voi ennakoida vielä tänään. Puolueessa voi olla jo tuolloin uusia nousevia tähtiä, joista vielä tänään ei puhuta.

Orpokaan ei ole välttämättä jättämässä paikkaansa. Joidenkin kokoomuslaisten yllätykseksi Orpo paaluttaa viikonlopun aikana, että hän tähyää suoraan seuraaviin eduskuntavaaleihin ja seuraavaksi pääministeriksi. Kuntavaalikampanjan vetäminen ei hänelle riitä.

2. Millaiseen oppositioasentoon kokoomus itsensä kääntää?

Kokoomuslaiset ovat mielellään kertoneet pitkin vuotta, että koronan vuoksi oppositiopolitiikka on ollut tauolla. Se ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa – kokoomuslaiset ovat haastaneet hallitusta myös kriisin keskellä.

Kun normaalimpien aikojen paluu on väistämättä edessä, kokoomus hakee uutta suuntaa oppositiopolitiikalleen. Valinta on kärjistetysti, yrittääkö haastaa ja kirittää hallitusta – vai rehellisesti kaatamaan sitä. Tätä valintaa kannattaa etsiä puheenjohtaja Orpon sunnuntaisesta linjapuheesta.

Esimakua antoi eilen jo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Hän, kuten moni muukin kokoomuslainen, kohdisti viestinsä nyt keskustalle. Entinen hallituskumppani yrittää näin asettaa hallituksen toiseksi suurinta puoluetta vaikeaan rakoon.

Samaan aikaan on muistettava, että ainakin osaa kokoomuslaisista myös huolestuttaa keskustan kannatus. Kokoomuksessa laskeskellaan, että keskusta olisi sille kuitenkin luonteva hallituskumppani – ja mitä pienempi puolue on, sitä vaikeampaa hallituksen muodostaminen yhdessä olisi.

3. Ohjelma, ohjelma, ohjelma!

Tänään lauantaina kokoomuksen puoluekokous käsittelee uutta tavoiteohjelmaa. Siinä yksinkertaistetusti linjataan, mitä mieltä puolue on. Ohjelman ytimessä on ”kuusi k:ta”: kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälistyminen, kaupungistuminen – ja korona.

Ohjelma on monilta osin tuttua kokoomusta: velkaantumista on hillittävä, verotusta on kevennettävä, monopoleja on purettava – ja Natoon olisi liityttävä. Joka toisella suomalaisella olisi oltava korkeakoulututkinto.

Ohjelma on kuitenkin vain puoluehallituksen esitys niin pitkään kun sitä ei ole kokouksessa nuijittu. Ohjelmasta käytävä keskustelu kertoo, millaisia virtauksia puolueessa kuplii.

Samaa valoittavat aloitteet. Puoluekokousaloitteista keskustelua saattavat herättää esimerkiksi Veikkauksen monopoliin liittyvät aloitteet sekä turkistarhauksen kieltoa kannattava aloite.

Voit keskustella kokoomuksen puoluekokouksesta tämän jutun alla.

