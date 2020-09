Suomen lasimuotoilun koulutus on hajonnut palasiksi, eikä alalla enää kukaan haikaile mennyttä suuruuden aikaa

NUUTAJÄRVI Lämpö alkaa nousta lasihytissä, kun Aalto-yliopiston ja Nuutajärven Lasikoulun opiskelijat tekevät töitä pareittain kuuman lasin kanssa. Puolen päivän jälkeen tila alkaa muistuttaa saunaa.

Joukko Aalto-yliopiston nykymuotoilun maisteriopiskelijoita on Nuutajärvellä leirikoulussa. Muutama heistä on ulkomailta, kuten Amedeo Martines, joka on kotoisin pienestä vuoristokylästä Pohjois-Italiasta. Hän ei voi käsittää, miten Nuutajärven ruukki on noussut aikoinaan keskelle metsää. Ja miten monesta maasta siellä on ravannut muotoilijoita. Aina Italiasta asti.

Nuutajärvellä on puhallettu lasia yli 200 vuotta. Leirikoululaiset ovat valmistaneet illalla nuotiolla loimulohta ja keränneet metsästä kanttarelleja.

Suomen korkein lasimuotoilun koulutus on tätä nykyä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, ja siellä pieninä palasina muotoilun laitoksella. Lasimuotoilun opettaja Kirsti Taiviola on siitä huolimatta optimistinen.

– Olemme menossa hyvään suuntaan. Elämme ehkä jotain sellaista uutta kautta, jossa ei enää surkutella sitä, että Suomessa oli joskus hieno ja kunniakas lasimuotoilu. Siitä on niin kauan aikaa, ettei se tunnu enää menetykseltä, Taiviola sanoo.

Muotoilun opiskelijat eivät Taiviolan mukaan ole enää niinkään kiinnostuneet tuotesuunnittelusta. Ote on lasiin on ennemmin kokeellinen.

Nykymuotoilua opiskeleva Niklas Alenius uskoo, että lasilla voi ottaa kantaa nykypäivän ilmiöihin.

– Tulevaisuudessa lasimuotoilua voitaisiin tuoda vielä enemmän tähän nykyhetkeen, ettei sitä tarvitse aina ajatella niiden 1950-luvulta perittyjen traditioiden kautta, Alenius sanoo.

Katso kuvat Aalto-yliopiston leirikoulusta Nuutajärven lasikylässä.

Lasi yllättää joka päivä. Opiskelijat näkevät vasta aamulla, millaiselta edellisenä päivänä puhallettu työ näyttää. Lasin täytyy jäähtyä yön yli uunissa. Antti Haanpää / Yle

Nuutajärven maaperä puskee lasinsiruja menneiltä vuosikymmeniltä. Rikki mennyttä lasia heitettiin aiemmin surutta luontoon. Antti Haanpää / Yle

Nuutajärveltä löytynyt lasinsiru on päätynyt uudestaan käyttöön. Antti Haanpää / Yle

Uunit hohkaavat lasihytissä, ja pian työtila on kuin sauna. Antti Haanpää / Yle

Teemu Kylvö toteuttaa Niklas Aleniuksen suunnitelmaa. Monelle muotoilun opiskelijalle leirikoulu on ensikosketus "omaan" puhaltajaan. Antti Haanpää / Yle

Amedeo Martines elää ja hengittää Nuutajärven lasikylän historiaa. Antti Haanpää / Yle

Aura Latva-Somppi on kerännyt rikkinäistä lasia Nuutajärven luonnosta. Hän käyttää löytämiään siruja lasikokeiluissaan. Antti Haanpää / Yle

Niklas Alenius uskoo, että lasilla voi keskustella ja ottaa kantaa nykypäivän ilmiöihin. Muotoilun opiskelijalla on sylissään osa tekeillä olevasta työstä. Antti Haanpää / Yle

Kirsti Taiviola halusi törmäyttää tulevat muotoilijat ja lasinpuhaltajat. Opiskelijoiden on valmistuttuaan helpompi ottaa puhaltajiin yhteyttä, hän sanoo. Antti Haanpää / Yle

Mitä enemmän lasiin koskee, sitä enemmän se menettää energiaa, ja lasia pitää kuumentaa uudestaan. Antti Haanpää / Yle

Lasia voi puristaa muottiin. Antti Haanpää / Yle