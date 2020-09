Herätys: Piispojen ääni ei kuulu koronakriisissä, pörssijättien kurssit pitävät pintansa, suomalaisdekkarista valmistellaan Hollywood-sarjaa

Tutkijan mielestä piispojen hiljaisuus koronakriisissä ei ole mikään poikkeustilanne, vaan kyse on laajemmasta kirkon identiteettikriisistä.

Tutkijan mielestä piispojen hiljaisuus koronakriisissä ei ole mikään poikkeustilanne, vaan kyse on laajemmasta kirkon identiteettikriisistä. Jussi Mansikka / Yle

Miksi piispat ovat olleet koronakriisissä niin hiljaa?

Koronakriisi on ollut täynnä tiedotustilaisuuksia. Lääkärit ja elämäntapafilosofit ovat lieventäneet ihmisten pelkoja, mutta missä ovat olleet luterilaisen kirkon piispat? Onko kirkon sivurooli julkisuuden näköharha vai oikeasti totta? Kansallisten kriisien aikana kirkon läsnäolo perinteisesti on ollut itsestään selvää. Kysyimme asiaa kymmeneltä piispalta ja kolmelta asiantuntijalta.

Tulospäivien isot hintaheilahtelut ovat osin ylireagointia

Pörssiyhtiöiden tulosjulkistuksiin on kohdistunut tänä vuonna erityistä mielenkiintoa koronavirustilanteen vuoksi. Katriina Laine / Yle

Suurten pörssiyhtiöiden osakekurssit ovat kestäneet pääosin hyvin päättyneen tuloskauden jälkeisen ajan. Heti tulosjulkistuksen jälkeen eniten nousseet osakkeet ovat jatkaneet nousuaan. Myös moni arvoaan menettäneistä osakkeista on sittemmin noussut jopa plussalle. Isot heilahtelut ovat asiantuntijan mukaan osin ylireagointia yritysten tulosjulkistuksiin.

Yle tapasi Valko-Venäjän oppositiojohtajan Liettuassa

Valkovenäläiset opposition edustajat kantoivat mielenosoituksessa Tsihanouskajaa esittävää kylttiä Minskissä elokuussa. Tatjana Zenkovich / EPA

Naisten esiinnousu on ollut kaikkein inspiroivinta tässä kriisissä, sanoo Valko-Venäjälle uusia vaaleja vaativa Svjatlana Tsihanouskaja. Mielenosoitukset jatkuvat maassa jo neljättä viikkoa. Tsihanouskajan mukaan hän ei enää edusta oppositiota vaan kansan enemmistöä.

Kulttuurivieras Max Seeckiä ei nolota kaupata dekkareitaan

Max Seeckin menestystarina kuulostaa Hollywood-elokuvalta, sillä kaikki on tapahtunut hyvin nopeasti. Antti Haanpää / Yle

Max Seeck on käynyt kymmenillä cocktailkutsuilla Hollywoodissa ja jakanut satoja käyntikortteja. Voi kuulostaa hauskalta, mutta Seeckin mukaan se on raadollista työtä. Nykyään Seeck on kuumimpia suomalaiskirjailijoita maailmalla ja hänen dekkarinsa pohjalta valmistellaan tv-sarjaa Hollywoodissa. Tie kirjailijaksi ei ole ollut suoraviivainen – hän kartteli pitkään luovaa ammattia.

Epävakaa sää jatkuu

Yle Sää

Sunnuntaina sadekuuroja tulee ja menee koko maassa, eikä maanantai tuo muutoksia kuvioon. Tiistaiksi Suomeen saapuu lännestä rintama-alue sateineen.

