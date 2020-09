Jussi Saramo nousemassa opetusministeriksi sijaistamaan Li Anderssonia: "Tasa-arvoinen koulutus on paras mahdollinen tulevaisuusinvestointi"

Vasemmistoliiton puoluehallitus esittää opetusministerin sijaiseksi Jussi Saramoa, 41.

– Tasa-arvoinen koulutus on toimivan hyvinvointivaltion ydintä ja paras mahdollinen tulevaisuusinvestointi. Li Andersson on tehnyt hienoa ja kunnianhimoista työtä tällä saralla, ja mikäli puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous niin päättää, olen valmis jatkamaan sitä työtä, Jussi Saramo kommentoi vasemmistoliiton tiedotteessa.

Myös kaksi muuta henkilöä sai kannatusta puoluehallitukselta.

Saramo on ensimmäisen kauden kansanedustaja Vantaalta sekä vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja. Puolueessa hän on toiminut pitkään: hän on Vantaan kaupunginvaltuutettu ja toiminut kaksi kautta Porvoon kaupunginvaltuutettuna. Vuosina 2005–2009 Saramo oli Vasemmistonuorten puheenjohtaja.

Tehtävään on povailtu myös muassa sosiaali- ja terveysministeriksi kesällä nousevaa toisen kauden kansanedustajaa Hanna Sarkkista ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Paavo Arhinmäkeä, joka toimi kulttuuri- ja urheiluministerinä 2011–2014.

Opetusministerin sijaisuudesta päättää lopullisesti vasemmistoliiton puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous, joka järjestetään syyskuun aikana. Ministeriehdokkaaksi voi asettua siihen asti.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kertoi keskiviikkona olevansa raskaana (siirryt toiseen palveluun). Andersson aikoo jatkaa töitään normaalisti joululoman tienoille ennen jäämistään perhevapaalle.

Andersson olisi kevään poissa ministerin tehtävästä.

Puolueen puheenjohtajuuteen liittyviä tehtäviä Andersson hoitaa myös perhevapaan aikana yhdessä varapuheenjohtajien kanssa.