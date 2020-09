Sadat mielenosoittajat uhmasivat koronarajoituksia Australian Melbournessa – lähes 20 pidätettiin, ihmiset kyllästyneitä viikkojen karanteeniin

Protestimieliala on uutistoimistojen mukaan saanut pontta verkon salaliittoteoriasivustoilta. Osa pitää koko tilannetta huijauksena.

Australian toiseksi suurimmassa kaupungissa Melbournessa pidätettiin lauantaina ainakin 17 ihmistä ankaria koronarajoituksia vastustavissa mielenosoituksissa, kertoo uutistoimisto AFP.

Arviolta 300 ihmistä osallistui laittomaan protestiin, jossa vastustettiin viranomaisten toimia koronaviruksen toista aaltoa vastaan.

”Vapautta” ja ”ihmisoikeuksia” vaativia mielenosoittajia oli vastassa suuri määrä poliiseja.

Mielenosoittajat pitävät rajoitustoimia liioiteltuina ja itse koronapandemiaa jopa hujauksena, kertoo protestoijia haastatellut uutistoimisto AFP.

Uutistoimistojen mukaan protestimieliala on levinnyt erityisesti verkon salaliittoteoriaryhmissä.

Mielenosoituksia järjestettiin myös muissa kaupungeissa, kuten Sydneyssä, Brisbanessa, Adelaidessa ja Perthissä.

"Ei epidemiaa, vain valtion hirmuvaltaa", luki Melbournessa koronarajoituksia vastustavaan mielenosoitukseen osallistuneen naisen kyltissä 5. syyskuuta 2020. EPA / James Ross

Miten melbournelaisten elämää rajoitetaan?

Victorian osavaltion pääkaupungissa Melbournessa on kamppailtu koronaviruksen leviämistä vastaan kovin toimin: kasvomaskin käyttö on pakollista, iltakahdeksan ja aamuviiden välillä on voimassa ulkonaliikkumiskielto.

Muina aikoina kotoa poistuminen on sallittua vain erikseen luetelluista olennaisista syistä. Liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia on laajennettu koko osavaltioon.

Millainen koronatilanne on tällä hetkellä?

Varmistetun koronavirustartunnan saaneita on Australiassa noin 26 000 ja lähes 750 ihmistä on kuollut tautiin. Kuolleiden määrä on noussut rajusti viime viikkoina – heinäkuun lopulla kuolleita oli lähes neljä kertaa vähemmän, käy ilmi koronavirustilannetta seuraavan Worldometer (siirryt toiseen palveluun)-tilastosivuston seurannasta.

Valtaosa Australian koronavirustartunnoista, noin 75 prosenttia on rekisteröity Victorian osavaltiossa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Noin 90 prosenttia kaikista kuolemantapauksista on ilmoitettu Victoriassa.

Osavaltion viranomaisten on määrä ilmoittaa mahdollisista rajoitusten purkutoimista sunnuntaina.

Lähteet: AFP