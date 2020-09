Petteri Orpo varoitteli linjapuheessaan kuntien taloustilanteesta ja yt-sumasta: ”Ajamme päin seinää ykkösluokassa”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ruoti hallituksen politiikkaa kovin sanoin tänään linjapuheessaan Porin puoluekokouksessa. Kokouksen kolmas ja viimeinen päivä käynnistyi tänään aamulla.

Orpon mukaan Suomen taloudessa ovat nyt edessä synkät ajat: globaali taantuma, matkailualan kriisi koronavirustilanteen vuoksi ja vientiyritysten irtisanomiset ovat vasta alkusoittoa.

Yle näytti linjapuheen suorana Yle Areenassa. Voit katsoa tallenteen klikkaamalla jutun pääkuvaa.

– Suomen haasteet ovat vasta edessä, Orpo varoitteli.

– Koska kilpailukykymme ei ole kunnossa, on edessä kylmää kyytiä suomalaisille työpaikoille.

Orpon mielestä syksyllä Suomea kohtaa ”skitsofreeninen tilanne”: vaikka velkarahalla voidellaan valtiontaloutta, kunnissa laaditaan leikkauslistoja. Hän arvioi, että suuri osa suomalaisista kunnista joutuu käymään yt-neuvottelut ja nostamaan veroja.

– Kunnissa ei ole taikaseinää, josta voisi nostaa lisää seteleitä, vaan silloin kun rahat ovat loppu, on pakko säästää, Orpo sanoi.

– Ajamme päin seinää, ykkösluokassa.

”SDP haaveilee downshiftauksesta”

Kokoomus vaati jo aiemmin tällä viikolla, että hallituksen olisi esiteltävä uusi ohjelma.

Orpo toisti tänään linjapuheessaan, että hänen näkemyksensä mukaan Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmalta on ”pudonnut pohja pois” muuttuneen taloustilanteen vuoksi.

– On luotava hallitusohjelma, joka takaa vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön yrityksille ja palauttaa luottamuksen Suomeen.

Linjapuheessa Orpo toisti myös kokoomuksen keskeisiä talousviestejä: päätöksiä työpaikoista olisi saatava nopeasti aikaan, velkaantuminen olisi saatava hallintaan – eikä veroja tule korottaa.

– Me sitoudumme siihen, että entisestään maailman huippuluokkaa oleva kokonaisveroaste ei nouse. Ei Suomi veroja korottamalla nouse. Päinvastoin, Orpo sanoi ja sai puoluekokousväeltä isot aplodit.

– Kun SDP haaveilee downshiftauksesta, me haaveilemme siitä, että ihmiset voisivat seistä omilla jaloillaan ja tulla toimeen ilman valtion tukia.

”Politiikassa on palattu vaihtoehtojen aikaan”

Orpo muisteli linjapuheenvuorossaan, että viitisentoista vuotta sitten Suomessa oli vaikea nähdä eroja puolueiden välillä – tai ainakin sellaista keskustelua käytiin mediassa.

– Koulujen oppikirjoissa opetettiin, että Suomessa on kolme suurta puoluetta, joista kaksi on kerrallaan hallituksessa. Takana oli kymmenen miltei yhtäjaksoisen talouskasvun vuotta, elintason nousun aikaa. Puhuttiin jakovarasta, jonka käyttöön puolueilla oli erilaisia suunnitelmia. Ison kuvan ja tulevaisuuden suunnan allekirjoittivat enemmän tai vähemmän kaikki, Orpo arvioi.

– Politiikassa on palattu vaihtoehtojen aikaan. Tulevina kuukausina ratkaistaan Suomen suunta vuosikymmeniksi. Näin kriittisinä aikoina hallitus ei voi istuskella vallassa neljää vuotta, ilman, että sen tekeminen on jatkuvan haaston ja arvioinnin kohteena.

Orpon mukaan kokoomus haluaa pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan sortumatta populismiin tai ”omiin, vaihtoehtoisiin faktoihin”.

– Me teemme sen suvaitsevaisesti, niin että Suomi on avoin yhteiskunta, jossa jokainen voi elää omanlaistaan elämää. Emme tingi tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Me teemme sen vastuullisesti, niin että kaikessa päätöksenteossa pidämme ohjenuorana ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta.

Orpo korosti myös sitä, että Suomi on tiivis osa Euroopan unionia ja aktiivinen YK:n jäsenmaa – ja kokoomuksen näkemyksen mukaan toivottavasti tulevaisuudessa myös Nato-maa.

– Meillä on vaihtoehto Suomen nykyiselle suunnalle. Meidän vaihtoehdossamme on kyse vakaudesta, taloudesta, työstä ja tulevaisuudesta. Toivon politiikasta.

