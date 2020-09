Häkkänen, Lepomäki ja Ikonen kokoomuksen varapuheenjohtajiksi

Kokoomuksen uusiksi varapuheenjohtajiksi on valittu kansanedustajat Antti Häkkänen, Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

Häkkänen sai tänään puoluekokouksen varapuheenjohtajavaalissa 539,8 ääntä, Lepomäki 527,2 ääntä ja Ikonen 454 ääntä.

Ikonen on ensimmäisen kauden kansanedustaja, ja hän on aiemmin toiminut muun muassa Tampereen pormestarina. Häkkänen on toisen kauden kansanedustaja, joka edellisellä hallituskaudella toimi oikeusministerinä.

Lepomäki nousi kansanedustajaksi ensimmäisen kerran vuonna 2014 varasijalta. Lepomäki tavoitteli kokoomuksen puheenjohtajuutta myös vuonna 2016, jolloin Petteri Orpo valittiin ensimmäistä kertaa puheenjohtajaksi.

35-vuotias Häkkänen on kotoisin Mäntyharjulta Etelä-Savosta, ja hän on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Espoolainen Lepomäki on 39-vuotias, ja hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. 43-vuotias tamperelainen Ikonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori.

Lepomäki väläytti ennenaikaisia vaaleja, Orpo oli maltillisempi

Tuoreiden varapuheenjohtajien kiitospuheista ei vauhdikkuutta puuttunut. Lepomäki visioi, että lähivuosina kokoomus kaataisi hallituksen, voittaisi ennenaikaiset vaalit ja järjestäisi itsensä pääministeripuolueen asemaan.

Sunnuntai-iltapäivällä järjestetyssä puoluejohdon tiedotustilaisuudessa koko uudelta johdolta kysyttiin, tähänkö kokoomus nyt tähtää.

Puheenjohtaja Orpo oli Lepomäkeä varovaisempi sanoissaan. Hän kuitenkin muistutti, että kokoomus on valmis tekemään välikysymyksen, jos se ei katso, että hallitus saa budjettiriihessä aikaiseksi tarvittavia toimia Suomen talouden ja työllisyyden eteen.

– Jos kävisi niin, mitä tavoittelemme, että hallitus kaatuu (välikysymyksen seurauksena), niin sitten mentäisiin perustuslain mukaisessa järjestyksessä.

Orpo ja valitut varapuheenjohtajat ovat korostaneet viikonlopun puoluekokouksessa useaan otteeseen, että puheenjohtajisto muodostaa yhdessä toimivan tiimin. Tiedotustilaisuudessa Orpo vahvisti, että seuraavan kaksivuotiskauden aikana varapuheenjohtajien onkin tarkoitus ottaa isompaa roolia puolueen johtamisessa.

– Tämä ei ole yhden ihmisen show. Toivon, että upea joukkue, osaavat varapuheenjohtajat, saavat vastuuta ja näkyvyyttä.

Mari-Leena Talvitie putosi puheenjohtajistosta

Ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi oli myös kansanedustaja Mari-Leena Talvitie, joka on toiminut Häkkäsen ja Sanni Grahn-Laasosen kanssa puolueen puheenjohtajistossa edellisellä puoluekokouskaudella. 379,2 ääntä eivät kuitenkaan riittäneet jatkokauteen.

Varapuheenjohtajavaalissa jokainen puoluekokousedustaja sai äänestää kolmea ehdokasta.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin puolestaan kansanedustaja Heikki Autto. Ehdolla oli myös Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen. Autto sai vaalissa 358,6 ääntä ja Pakarinen 262,8 ääntä.

Puoluevaltuusto käyttää puolueen ylintä päätösvaltaa puoluekokousten välillä. Myös puoluevaltuuston muut edustajat valittiin tänään. He toimivat edustajina seuraavaan puoluekokoukseen asti.

Puheenjohtaja Petteri Orpovalittiin eilen jatkamaan puolueen johdossa ilman vastaehdokasta.

Juttua päivitetty klo 14.43 iltapäivän tiedotustilaisuuden annilla.

