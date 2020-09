Bangladeshin perjantaisen moskeijaräjähdyksen uhriluku nousi 24:ään

Perjantaina Etelä-Aasiassa sijaitsevassa Bangladeshissa tapahtuneessa moskeijaräjähdyksessä on kuollut ainakin 24 ihmistä. Viranomaisten mukaan kuolleiden joukossa on muun muassa moskeijan imaami.

Räjähdys sattui lähellä Bangladeshin pääkaupunkia Dhakaa sijaitsevalla asuinalueella.

– 13 ihmistä on lisäksi kriittisessä tilassa. Joidenkin loukkaantuneiden ihosta on palanut 70–80 prosenttia. Mahdollisuudet selviytyä hengissä ovat heikot, jos ihosta on palanut yli 30 prosenttia, sairaalan edustaja Samanta Lal Sen sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Lal Senin mukaan on mahdollista, että moskeijaräjähdyksen kuolonuhrien määrä kasvaa yhä. Paikallisen poliisin mukaan loukkaantuneita on 45.

Moskeijaräjähdyksen epäillään johtuneen kaasuvuodosta. Onnettomuustutkijat epäilevät, että kaasu räjähti ilmastointilaitteesta lähteneestä kipinästä.

Bangladeshissa rikotaan usein rakennusten turvallisuusmääräyksiä, ja vuosittain maassa kuolee satoja ihmisiä tulipaloissa. Intian ja Burman naapurimaassa Bangladeshissa on yli 160 miljoonaa asukasta.

Lähteet: AFP