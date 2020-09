11 kuvaa Helsingin maskimuodista: tutut suosikkivärit jyräävät, mutta myös yllätyksiä löytyy

Kasvomaskeja on näkynyt päivä päivältä enemmän julkisessa liikenteessä sen jälkeen, kun käyttösuositus tuli voimaan elokuussa.

Kävimme tänään sunnuntaina Helsingin Rautatieasemalla ja metrossa katsomassa, millaisia maskeja ihmiset suosivat. Silmämääräisesti havainnoituna liikenteessä näkyi eniten vaaleita kertakäyttömaskeja, mutta kangasmaskien kohdalla yleinen värivalinta oli kokomusta tai mustapohjainen maski valkoisilla kuvioilla.

Kaikki haastattelemamme ihmiset olivat maksaneet kangasmaskeistaan noin viisi euroa.

Johanna Alanko valitsi tänään yksinkertaisen kokomustan maskin, joka sopii täydellisesti hänen mustavalkoiseen asuunsa. Pekka Tynell / Yle

Johanna Alanko omistaa 15 kangasmakia. Tänään hänellä on kasvoillaan yksinkertainen musta maski, mutta hänen muut maskinsa ovat kuviollisia.

Kun kauluksessa ja hameessa on kuvioita, yksivärinen maski toimii. Pekka Tynell / Yle

Myös Teo Timosen maski on kokomusta. Se on hänen avopuolisonsa valitsema. Timonen on tyytyväinen siihen, koska musta näyttää siistiltä.

Musta maski käy yhteen mustan lippiksen ja repun kanssa. Pekka Tynell / Yle

Maija Komulaisella on hänen tyttärensä jämäkankaasta ompelema maski. Myös Komulainen luottaa mustaan, mutta tätä maskia koristaa valkoinen kukkakuvio toisessa laidassa.

Pohjois-Karjalan Kontiolahdelta kotoisin oleva Maija Komulainen käyttää usein kertakäyttömaskeja, mutta Helsinkiin lähtiessään hän valitsi kankaisen mallin. Pekka Tynell / Yle

Laura Mohell-Holmberg on lähtenyt mustapohjaisella maskilla astetta kevyemmälle linjalle. Koko maskia hallitsee tekstiiliyritys Finlaysonin vaalea Aura-kukkakuvio. Hänellä on kotonaan lisää värikkäämpiä maskeja.

Laura Mohell-Holmberg käyttää työssään kauneudenhoitoalalla valkoisia maskeja. Värilliset kangasmaskit ovat kivaa vaihtelua vapaa-aikaan. Pekka Tynell / Yle

Espanjalaisen Vanessa Hollandin maski on Barcelonasta. Hänen ystävänsä aloitti maskien ompelubisneksen koronan myötä. Mustavalkoinen kangas sopii moniin vaatteisiin.

Hollandin maskissa on musta kuviointi valkoisella pohjalla. Hän haluaa satsata maskiin, koska sen käyttö on tärkeää. Pekka Tynell / Yle

Annika Sandholmin maskissa on valkoinen pohjaväri, mutta myös tässä maskissa on musta tähtikuviointi.

Kolmevuotias Jesse Sandholm käyttää mielellään muumimaskia. Pekka Tynell / Yle

Mustan ohella harmaa on suomalaisten luottoväri. Sirkku Sarparanta on ommellut itselleen ja miehelleen Timo Sarparannalle kangasmaskit Finlaysonin Coronna-kankaasta. Sirkku on soveltanut Marttojen ohjeita ompelutyössään.

Timon mielestä kertakäyttömaskin läpi on helpompi hengittää, mutta kangasmaskia voi hyvin käyttää tunnin ajan.

Sirkku Sarparanta pesee kangasmaskit pesupussissa. Pekka Tynell / Yle

Pirteänä väripilkkuna Helsingin metrossa erottuu Eva Valkovicovan ja Daniel Apen perhe. Valkovicova on Slovakiasta, ja Ape on Italaista kotoisin. He ovat asuneet Suomessa 13 vuotta. Heidän poikansa Dominik ja Daniel ovat syntyneet Suomessa.

Eva Valkovicova rakastaa Marimekon Unikko-kuosia, ja se näkyy hänen maskissaan. Pekka Tynell / Yle

Perheen miehet ovat sonnustautuneet maskuliiniseen viiksikuvioituun kankaaseen. Heidän maskinsa on tilattu ystävältä, joka tekee niitä käsityönä.

Daniel Ape halusi jotain hauskaa ja värikästä kasvomaskiinsa. Pekka Tynell / Yle

