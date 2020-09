Japania moukaroinut taifuuni runtelee nyt Etelä-Koreaa

Voimakas Haishen-taifuuni on edennyt Japanista Korean niemimaalle.

Etelä-Korean viranomaisten mukaan maan toiseksi suurinta kaupunkia Busania lähestyvän taifuunin myrskytuulet puhaltavat noin 40 metriä sekunnissa.

Myrsky on katkaissut sähköt maan eteläosissa noin 5 000 taloudelta. Korean niemimaan eteläkärjessä sijaitsevalla Jejun saarella on tullut vettä lauantaista lähtien yli 470 millimetriä.

Noin tuhat ihmistä on evakuoitu myrkyn vuoksi ja satoja lentoja on peruttu. Myös rautatieliikenne on monin paikoin keskeytetty.

Japanissa puolestaan eteläisellä Kyushun saarella oli maanantaina taifuunin jäljiltä ilman sähköjä ainakin 440 000 taloutta. Ainakin 32 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen myrskyyn liittyvissä tapaturmissa.

Kyseessä on jo toinen lyhyen ajan sisällä alueelle osunut taifuuni. Torstaina Korean niemimaalle iski Maysak-taifuuni.

Maysak kylvi aiemmin tuhoa Itä-Kiinan merellä, missä yli 40 merimiestä kuljettanut rahtilaiva upposi myrskyn keskellä. Toistaiseksi Japanin rannikkovartiosto on löytänyt merestä ainoastaan kolme merimiestä, joista kaksi oli hengissä ja yksi menehtynyt.

Turman uhrien etsintäoperaatio jouduttiin keskeyttämään, kun Haishen-taifuuni saapui alueelle.

