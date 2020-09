Kuhmon koronarypäs on saatu hallintaan – sunnuntai-iltana löytyi yksi uusi tartunta karanteenissa olevalta ihmiseltä

Reilu viikko sitten ilmi tullut Kuhmon koronarypäs on rauhoittumassa. Arkistokuva.

Kainuun koronatilanne kääntyi viikonlopun aikana positiiviseen suuntaan, sillä lähes koko viikonloppu meni ilman uusia tartuntoja. Sunnuntai-iltana todettiin yhdellä karanteenissa olleella henkilöllä taudin puhkeaminen.

Tällä hetkellä tartuntoja on 26, joista kaikki liittyvät Kuhmon koronaryppääseen. Vielä viikko sitten maanantaina tartuntoja oli 16 liittyen Kuhmosta 28. elokuuta löytyneeseen tartuntaketjuun.

– Tilanne on nyt selvästi parempi. Karanteenissa olevilla voi puhjeta vielä tartuntoja, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo.

Perjantaina ilmenneet kaksi kotihoidon työntekijöillä todettua tartuntaa veivät kymmenkunta henkilöä karanteeniin, mutta tilanne näyttää rauhoittuneen myös tältä osin.

Lähiviikkojen aikana on mahdollisesti odotettavissa joitakin samaan ryppääseen liittyviä yksittäisiä tartuntoja, mutta varsinainen epidemia on toistaiseksi ohi. Karanteenissa ja kotieristyksessä on tällä hetkellä yli 200 henkilöä, ja määrä puolittunee viikon loppuun mennessä.

Koukkari muistuttaa, että vaikka Kuhmon koronarypäs näyttää nyt laantuneen, viruksen uhka on edelleen olemassa. Kasvomaskisuositus on edelleen voimassa koko Kainuussa ja oikeanlainen yskiminen, käsihygienia ja turvaetäisyyksien pitäminen on tärkeää.

Kainuun tilanteen nopea haltuunotto oli Koukkarin mukaan kaikkien yhteistyön ansiota.

– Kuntalaiset ovat olleet vastuullisia ja yhteistyökykyisiä, jäljitystyötä tehneet ihmiset onnistuivat todella hyvin ja kaikki toiminta meni napiin. Kiitos kuuluu kaikille. Nopea reagointi on perusedellytys pandemian hillitsemiseksi. Valtava ero on myös siinä, tapahtuuko altistumisen tuttujen vai tuntemattomien kesken.

