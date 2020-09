Turpeesta tulossa iso vääntö budjettiriihessä – Annika Saarikko: Keskusta noudattaa turvekysymyksessä hallitusohjelmaa

Keskustan uuden puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan puolue noudattaa turveasioissa hallitusohjelman linjauksia.

Turpeesta on tulossa iso vääntö ensi viikon budjettiriihessä, koska vihreät vaatii konkreettisia ilmastopäätöksiä. Esillä on ollut muun muassa turpeelle maksettavien verotukien leikkaus.

– Kaikki mitä tulee turpeeseen on aika kultavaa'alla punnittuja sanoja tämän maan hallitusohjelmassa. Siihen keskusta on sitoutunut – ajatukseen, että kohti 2030-lukua me puolitamme turpeen energiakäytön. Tähän liittyvät myös verotusratkaisut, Saarikko sanoi Ylen aamussa maanantaina.

Saarikon mielestä turpeesta on tullut symbolinen kysymys.

– Kivihiili kaikessa mittakaavasssaan on paljon isompi ongelma Suomessa, kaikkien suurten kaupunkien lämmitysmuotona esimerkiksi.

Keskusta toivoo nousevansa pohjamudista

Keskustan kannatus on rypenyt viime aikoina pohjamudissa. Tuorein luku Ylen gallupissa on 11,3 prosenttia.

Edellisissä kuntavaaleissa 2017 keskusta saavutti 17,5 prosentin kannatuksen. Samanlainen luku on tavoitteena syksyllä 2021.

– Totta kai meidän pitää tavoitella samaa kuin viimeksi, Saarikko sanoi.

Saarikko sanoi suoraan, ettei 10–11 prosentin kannatus kuntavaaleissa ei riitä. Hän ei kuitenkaan suostunut antamaan selvää lukua, joka riittäisi keskustalle.

Saarikon mukaan suuri vaikutus on kuntavaalien ehdokasasettelulla. Tärkeää on saada ehdokkaita, jotka herättävät luottamusta.

Saarikko otti myös kantaa valtiovarainministerin salkkuun. Hän kertoi toivovansa, että Matti Vanhanen hoitaa pestiä mahdollisimman pitkään.

Raskain salkku on yleensä kuulunut puolueen puheenjohtajalle. Saarikko sanoi, ettei ole miettinyt salkun kohtaloa, jos Vanhanen ei halua jatkaa valtiovarainministerinä.

Korjattu klo 8.18: Kuntavaalit ovat ensi vuoden syksynä.

