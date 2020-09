Kinnula ryhtyy raskaisiin varotoimiin koronan leviämisen ehkäisemiseksi: kirjasto ja sisäliikuntatilat suljetaan, koulujen etäopetusta harkitaan

Kinnulassa on kunnan virkalääkärin mukaan varmistunut toistaiseksi yksi koronatartunta. Kuvituskuva.

Kinnulassa on kunnan virkalääkärin mukaan varmistunut toistaiseksi yksi koronatartunta. Kuvituskuva. Silja Viitala / Yle

Kinnulan kunta pohjoisessa Keski-Suomessa aloitti raskaat varotoimet sen jälkeen kun kunnan ensimmäinen koronavirustartunta varmistui lauantai-iltana.

Kunnanjohtaja Erkki Nikkilä kertoo, että muun muassa kirjasto, vapaa-ajan kerhot ja sisäliikuntatilat suljetaan kahdeksi viikoksi ja kansalaisopiston kurssien alkua lykätään.

Kinnulan kunnanhallitus pohtii koulujen siirtämistä etäopetukseen, ja päättää asiasta kokouksessaan tänä iltana.

Kunnantalo on suljettuna ainakin kaksi viikkoa, ja sen toiminta siirretään puhelimen ja etäyhteyksien varaan.

Tartunnan saanut on lääkäri

Julkisessa Facebook-päivityksessä kunnassa työskentelevä lääkäri on kertonut olevansa tartunnan saanut henkilö. Tämän vuoksi Kinnulan terveyskeskus on varotoimena kiinni ainakin tänään ja huomenna.

– Ne jotka ovat tavanneet tartunnan saaneen henkilön, tavataan. Tälläkin hetkellä on menossa heidän haastattelunsa, kunnan virkalääkäri Heimo Lajunen sanoo.

Tartunnan saaneen lääkärin lähipiiriin kuuluva henkilö oli perjantaina töissä kinnulalaisessa ravintolassa.

Altistuneiden määrää ei vielä tiedetä

Koronalle kunnassa mahdollisesti altistuneiden tarkka lukumäärä on toistaiseksi hämärän peitossa.

Lajusen mukaan sitovaan karanteeniin on tähän mennessä asetettu "ainakin pari" ihmistä. Päätös karanteenista ja sen laadusta on tehty sen perusteella, minkälainen kontakti ihmisellä on tartunnan kantajaan ollut.

– Lisäksi ihmisiä on ikään kuin "kotikaranteenissa" varuillaan tartuntaketjujen suhteen, Lajunen sanoo.

Kinnulassa ei Lajusen mukaan ole tullut tietoon uusia varmistettuja koronatapauksia sen jälkeen, kun kunnan ensimmäinen koronatartunta varmistui lauantai-iltana.