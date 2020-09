Kuuloliitto huolissaan järjestöjen avustusleikkauksista – vaarana yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kaavaillut leikkaukset huolettavat kuulo- ja viittomakielialan järjestöjä, kertoo Kuuloliitto.

Liiton mukaan valtiovarainministeriön vuoden 2021 budjettiesityksessä esitetään sosiaali- ja terveysjärjestöiltä leikattavaksi ensi vuonna 127 miljoonaa euroa, joka on kolmannes tämän vuoden avustussummasta.

Kuuloliitto arvioi, että leikkaukset heikentäisivät merkittävästi järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttaisivat eniten kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointiin. Liiton mukaan järjestöt ovatkin huolissaan kuulovammaisten ja viittomakielisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta ja syrjäytymisvaarasta.

– Suomessa arviolta joka kuudennella ihmisellä on jonkinasteinen kuulonalenema. Kuuroja ja huonokuuloisia viittomakielisiä henkilöitä on noin 3 000. Kuurosokeita ja vaikeasti kuulonäkövammaisia on noin 1 200. Kuulovamma- ja viittomakielialan eri järjestöt ja niiden jäsenyhdistykset kohtaavat ja tukevat vuosittain noin 100 000:ta apua tarvitsevaa ihmistä, Kuuloliitto sanoo tiedotteessa.

Kuulo- ja viittomakielialan järjestöt tuottavat tukipalveluita, kuten neuvontaa ja vertaistukea. Kuuloliitto pelkää, että ilman niitä moni kuulovammainen, viittomakielinen ja kuurosokea henkilö jää yhteiskunnan ulkopuolelle.

Yhteiskunnasta ja yhteisöstä ulos jääminen aiheuttaa puolestaan syrjäytymistä, jota voidaan ehkäistä järjestöjen tarjoamalla tukiverkolla.

Kuuloliitto huomauttaa, että järjestöjen toiminta myös säästää yhteiskunnan varoja, kun se tukee ennakoivasti ja vahvistaa heikossa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten toimintakykyä.

