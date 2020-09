Pyörän takavalosta tuli pakollinen varuste pimeällä – pyöräilijä, tiedä ainakin nämä kolme asiaa ennen kuin lähdet polkemaan

Syksyn edetessä illat pimenevät, joten nyt viimeistään on hyvä tarkistaa, että polkupyörän valot ja heijastimet ovat kunnossa.

Kesäkuun alussa Suomessa astui voimaan uusi tieliikennelaki, jonka myötä punaisesta takavalosta tuli pakollinen varuste pimeässä ajaville pyöräilijöille. Valoja on käytettävä myös hämärän aikaan tai näkyvyyden ollessa huonontunut esimerkiksi sään vuoksi.

Tänään maanantaina alkaa koulujen liikenneturvallisuusviikko, jonka teemana on näe ja näy. Viikon avulla halutaan keskustella muun muassa pimeällä liikkumisesta ja kuljettajien tarkkaavaisuudesta liikenteessä.

Kokosimme tähän juttuun vastauksia kolmeen polkupyörän takavaloa koskevaan kysymykseen.

Kuinka moni pyöräilijä ajaa ilman takavaloa?

Liikenneturvan viime syksynä tekemän seurannan mukaan hämärällä tai pimeällä pyöräilevistä 57 prosenttia käytti etuvaloa, mutta vain viidesosalla oli takavalo.

– Kun illat ja aamut pimenevät, on tärkeää nähdä ja näkyä muille. Vaikka olisi katuvalaistus, pyöräilijä tai jalankulkija ei näy ilman valoja tai heijastimia, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa sanoo.

Piipan arvion mukaan tarvittavat varusteet ovat usein paremmin kunnossa työmatkailijoilla kuin satunnaisilla pyöräilijöillä.

– Syksyllä voi käydä niin, että lähdetään valoisaan aikaan liikenteeseen ja valot jäävät kotiin, mutta sitten huomataan, että päivä venyy ja ilta pimenee. Valot pitäisi silloin muistaa laittaa laukkuun tai pyörään kiinni, Piippa sanoo.

Millaiset valot polkupyörässä pitää olla?

Lain mukaan pyörässä on oltava pimeällä valkoinen etuvalo ja punainen takavalo. Valo voi olla kiinni myös pyöräilijässä esimerkiksi repussa tai kypärässä. Laki ei määrää teknisiä vaatimuksia esimerkiksi valotehosta.

– Jonkin verran tulee palautetta siitä, että vilkkuva tai liian kirkas etuvalo voi häikäistä. Valojen käytössä kannattaa miettiä, miltä ne näyttävät muille, Piippa sanoo.

Etu- ja takavalojen lisäksi pyörässä pitää olla myös heijastimet eteen, taakse ja sivuille. Pyöräilijä on vastuussa siitä, että heijastimet on kiinnitetty oikein.

– Liikennepäivistä tulee usein palautetta heijastimien puutteesta. Heijastimet voivat irrota myös ajon aikana, joten ne on syytä uusia ja tarkistaa säännöllisesti, Piippa sanoo.

Miten poliisi valvoo pyörän valojen käyttöä?

Poliisi voi määrätä pyöräilijälle valon tai heijastimen puuttumisesta liikennevirhemaksun, jonka suuruus on 40 euroa. Takavalon käyttöä valvotaan muun liikennevalvonnan yhteydessä, sanoo poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

Mikäli lampusta on ajon aikana loppunut akku tai paristo, pyöräilijä voi selvitä myös huomautuksella.

– Näitä harkitaan aina tapauskohtaisesti, onko kyseessä yksi rike vai puuttuuko valojen lisäksi myös muita pakollisia varusteita, kuten heijastimia tai soittokello. Maksu määrätään helpommin, jos puuttuu useampi varuste, Pasterstein sanoo.

Pastersteinin mukaan valojen käytössä on parantamisen varaa.

– Etuvalonkin kanssa on ollut haasteita, joten voi olla, että takavalossa on vielä pitkään hakemista. Kaikki eivät tiedä, että käyttö on nyt pakollista, kun ennen riitti pelkkä heijastin. Mielenkiintoista nähdä, onko tämä syksyn pimeillä kunnossa.

