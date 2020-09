Koronatilanne ryöpsähti pahaksi Lahden seudulla: 12 tartuntaa samasta ravintolasta, 250 karanteenissa, kouluissa siirrytty osin etäopetukseen

Lahden seudulla todettiin sunnuntaina ennätyspaljon uusia koronavirustartuntoja. Tilanteen vuoksi kouluissa on siirrytty osin etäopetukseen ja 250 henkilöä on karanteenissa.

Koronatilanne on lahden seudulla nyt pahempi kuin kertaakaan koko epidemian aikana. Viime viikon aikana todettiin 21 uutta koronavirustartuntaa. Sunnuntaina todettiin 11 tartuntaa, mikä on suurin päiväkohtainen luku Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella tänä vuonna.

Laaja tartunta- ja altistumisketju on saanut alkunsa ravintoloista. Suurin osa tartunnoista liittyi ketjuun, jossa koronavirukseen sairastunut oli vieraillut kahdessa lahtelaisravintolassa tartuttavuusaikanaan toissa viikonloppuna. Hän oli ravintolassa käydessään vielä täysin oireeton. Yhteensä näitä ravintolaperäisiä tartuntoja on nyt todettu 12. Lisäksi niistä on seurannut kolme jatkotartuntaa sairastuneiden lähipiiriin kuuluville.

– Tilanne on ollut meillä pitkään rauhallinen ja tartunnat tuleet alueen ulkopuolelta. Nyt tapahtui tämä massa-altistuminen, jota emme pystyneet estämään. Siksi asiasta tiedotettiin nyt perjantaina ja sen johdosta viikonloppuna tuli lisää positiivisa tuloksia, kertoo toimialajohtaja Tuomo Nieminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Hyvinvointiyhtymän mukaan oireeton kantaja vieraili tartuttavuusaikanaan 29. ja 30. elokuuta välisenä yönä Lahdessa Armas-yökerhossa sekä ravintola Pikku Hanhessa. Pikku Hanhi on ilmoittanut varotoimenpiteenä sulkevansa ravintolansa keskiviikkoon asti. Kaikki henkilöt, jotka ovat asioineet mainituissa ravintoloissa kyseisenä aikana testataan.

– Kaikki altistuneet pyritään kontaktoimaan viimeistään tänään. Määrä on suuri, se aiheuttaa meille haasteita. Myös oireettomat henkilöt, jotka ovat olleet noissa ravintoloissa testataan varmuuden vuoksi. Ja tietysti kaikki, joilla on oireita, vaikka eivät olisi ravintoloissa olleetkaan, painottaa hyvinvointiyhtymän infektiolääkäri Ville Lehtinen.

Koronatestiin tulee hakeutua soittamalla ensin Päivystysapuun numeroon 116 117.

Lehtisen mukaan uudesta Koronavilkku-sovelluksesta ei ole apua Lahden tilanteeseen.

– Altistuminen tapahtui 29. ja 30. elokuuta. Sovellus otettiin käyttöön 31. elokuuta. Siitä olisi varmasti ollut tässä apua, se olisi nopeuttanut jäljittämistä, toteaa Lehtinen.

Tartuntaketju ulottuu kouluihin

Uusien tartuntojen ja altistumisten johdosta kolmessa Lahden seudun koulussa opiskellaan nyt poikkeusjärjestelyin. Lahtelaisessa Renkomäen koulussa osa koululaisista ja henkilökunnasta on etäopetuksessa oppilaan koronatartunnan vuoksi. Heinsuon koulussa Hollolassa poikkeusjärjestelyt johtuvat opettajan koronatartunnasta. Möysän koululla Lahdessa siirryttiin osin etäopetukseen, koska henkilöstöön kuuluvalla todettiin COVID-19 -tartunta.

Tartuntatilanteen vuoksi abiturientit Lahden kaupungin lukioissa siirtyvät etäopetukseen tiistaista 8. syyskuuta alkaen. Etäopetuksella halutaan varmistaa, että abirurientit voivat osallistua syksyn kirjoituksiin.

Koronavirustartuntoja on todettu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella nyt yhteensä 153. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yksi henkilö. Testejä on tehty 18 927 kappaletta.