Autokauppa vajoaa taas todella syvälle – uusien autojen myynti on kyykkäämässä finanssikriisin tasolle, verotulot romahtavat

Uusia henkilöautoja on myyty tähän mennessä noin 20 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Autoalan mukaan kriisi suorastaan huutaa uudestaan romutuspalkkion käyttöönottoa.

Koronapandemia iskee kovalla kädellä paitsi lentoliikenteeseen ja matkailuun myös uusien autojen kauppaan. Autokauppa oli viimeksi näin heikoissa kantimissa finanssikriisin aikoihin vuonna 2009.

– Autokauppa joutui turvautumaan kevään ja kesän aikana massiivisiin lomautuksiin, mutta niistä selvittiin loppukesään mennessä. Nyt tilanne näyttää jälleen pahalta. Edessä voi olla yt-neuvottelujen aalto, Autotuojat ja -teolllisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio sanoo.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. Toni Määttä / Yle

Ala työllistää yhteensä noin 50 000 ihmistä.

Autotuojien yhdistyksen puheenjohtaja, K-Auton toimitusjohtaja Johan Friman kertoo, että asiakkaat epäröivät edelleen ostopäätöksissään.

– Autokaupan hiipuminen merkitsee lomautusten ja jopa irtisanomisten uhan kasvamista, Friman toteaa.

Romutuspalkkio vähentäisi päästöjä

Autoala toivoo hallituksen tekevän budjettiriihessä päätöksen vanhojen autojen romutuspalkkion käyttöönotosta. Palkkio osoittautui viimeksi erinomaiseksi keinoksi elvyttää alaa ja samalla autokanta uudistui.

– Palkkio lisäisi kysyntää, uudistaisi autokantaa ja vähentäisi päästöjä, Kallio luettelee.

Myös Friman toivoo romutuspalkkiokampanjan uusimista. Samoin täyssähköautojen hankintatukea olisi lisättävä merkittävästi.

K-Auton toimitusjohtaja Johan Friman. Toni Määttä / Yle

– Aiemmista romutuskampanjoista tehdyt tutkimukset osoittavat, että kampanjaa ovat hyödyntäneet varsinkin nuoret ja pienempituloiset, Friman huomauttaa. Hänen mukaansa käytettyjen autojen kauppa tulee jatkumaan vilkkaana.

Autokauppa lähtee kustannusjahtiin

Viikko sitten julkaistu uusien autojen ensirekisteröintitilasto on karua luettavaa. Elokuussa pantiin rekisteriin vain 8 485 uutta henkilöautoa. Se on viisitoista prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Elokuun loppuun mennessä uusia henkilöautoja on rekisteröity noin 65 000 kappaletta. Se merkitsee autokauppiaille synkkiä aikoja: myyjiä on pakko vähentää ja kustannuksia on leikattava joka paikasta.

Uusien autojen kauppa ei jaksa vetää toisin kuin käytettyjen autojen. Henrietta Hassinen / Yle

Myös Suomen valtion kannalta autokaupan tilastot puhuvat karua kieltään. Verotulot kuihtuvat ja ilmaston päästötavoitteet karkaavat käsistä.

Autotuojat ja -teollisuus ry on laskenut, että ensirekisteröintien tippuminen alentaa valtion autoverotuloja 175 miljoonalla eurolla. Tieliikenteen verotuloista viitisen miljardia tulee auto- ja ajoneuvoveroista sekä polttoaineveroista.

Ennusteryhmä arvioi alamäkeä

Autoalan ennusteryhmä teki heti uuden arvion autokaupan näkymistä, kun rekisteröintitilasto julkistettiin viime viikolla.

Päivitetyn markkinaennusteen mukaan uusia henkilöautoja rekisteröitäisiin tänä vuonna 91 000 kappaletta. Ensi vuoden ennustekaan ei lupaile kuin 103 000 uuden auton myyntiä.

– Luvut ovat kaukana normaalivuodesta. Yhtä syvässä alhossa olimme vuonna 2009 finanssikriisin aikana, toimitusjohtaja Kallio sanoo.

Toimitusjohtaja Johan Frimanin mukaan autokaupan loppuvuoden tilanne näyttää hyvin epävarmalta ilman valtion nopeita toimenpiteitä.

– Uusien autojen kysyntä ei näytä elpymisen merkkejä, Friman toteaa.

