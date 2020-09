Kuopion kouluhyökkäyksestä syytetty oikeuteen vakavailmeisenä – Yle seuraa ensimmäistä istuntopäivää hetki hetkeltä

Kuopion viimesyksyisestä kouluhyökkäyksestä epäillylle Joel Marinille luetaan tiistaina raskaat syytteet Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa.

luetaan tiistaina raskaat syytteet Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa. Vuonna 1994 syntynyttä miestä syytetään Savon ammattiopiston tiloissa tehdystä murhasta, 20 murhan yrityksestä, tuhotyöstä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Syytetty kävi ihmisten kimppuun sapelityyppisellä miekalla Savon ammattiopiston tiloissa kauppakeskus Hermanissa 1. lokakuuta 2019.

Hyökkäyksessä kuoli nuori nainen ja loukkaantui yhdeksän ihmistä. Tämän lisäksi myös tekijä itse loukkaantui, kun poliisi ampui häntä jalkaan kiinniottotilanteessa.

Oikeudenkäynnissä odotetaan tietoa etenkin teon motiivista ja suunnitelmallisuudesta.

Oikeudenkäyntiin on varattu kahdeksan päivää ja vajaat kaksi viikkoa.

klo 9.30: Jutun haastehakemuksesta selviää, että ajatus koulusurmasta tuli syytetylle loppuvuodesta 2017. Hän oli aloittanut teon valmistelun syksyllä 2018 eli noin vuosi ennen tekoa.

klo 9.22: Oikeudenkäynti on syytetyn miehen osalta lähtökohtaisesti julkinen. Syytetyn mielentilatutkimus käsitellään suljetuin ovin. Asianomistajien kuuleminen on julkinen, mutta teon jälkeisten seuraamusten kertominen ei ole julkista.

klo 9.20: Ainoastaan kaksi asianomistajaa on itse fyysisesti paikalla. Muiden asianomistajien avustajat ovat käräjäoikeudessa.

klo 9.15: Myös osa asianomistajista on sijoitettu syytetyn kanssa eri istuntosaliin. Salien välillä on virtuaalinen yhteys.

klo 9.09: Median edustajat seuraavat oikeudenkäyntiä varsinaisten istuntosalien ulkopuolella. Yle seuraa oikeudenkäyntiä kolmannesta istuntosalista, joka on varattu median ja yleisön käyttöön. Kaikille osallistujille, myös median edustajille on määrätty maskipakko.

klo 9.08: Syytetty istui kuvaushetken ajan vakavailmeisenä paikallaan. Hän ei ollut peittänyt kasvojaan muuten kuin kasvomaskilla. Mies oli pukeutunut mustaan huppariin, farkkuihin ja tennareihin.

klo 9.02: Istunto alkaa. Medialla on hetki aikaa kuvata salissa ennen kuin asian käsittely alkaa.

klo 8.52: Syytetty tuotiin paikalle valkoisella pakettiautolla noin kymmenen minuuttia sitten. Hänellä oli päällään kasvomaski koronatilanteesta johtuen. Oikeudenkäynti alkaa pian. Paikalla on parikymmentä median edustajaa.

klo 8.49: Hyvää huomenta täältä Pohjois-Savon käräjäoikeudesta. Hetken kuluttua, noin kello 9 alkaa Kuopion viimesyksyisen kouluhyökkäyksen oikeudenkäynti, kun syyttäjä lukee vuonna 1994 syntyneelle Joel Marinille syytteet muun muassa murhasta ja 20 murhan yrityksestä. Päivän kulkua Ylelle seuraavat Markku Malinen ja Anu Rummukainen.

Pohjois-Savon käräjäoikeus toimii tällä hetkellä väistötiloissa Kuopion keskustassa Puistokadulla. Koronatilanne tuo tähän istuntoon omat haasteensa. Istunto on tarkoitus toimittaa kahdessa toisiinsa virtuaalisesti yhdistetyssä salissa, joihin kulloinkin paikalla olevat asianosaiset ohjataan.

Avauspäivä on todennäköisesti ruuhkaisin, sillä paikalla on yli 20 asianosaista ja median edustajia on runsaasti. Onkin mahdollista, että median edustajat eivät pääse seuraamaan varsinaista istuntoa jutun pääkäsittelysaliin, jossa kouluiskusta syytetty istuu. Aivan oikeudenkäynnin alussa medialla on kuitenkin kuvausmahdollisuus istuntosalissa.

Salista järjestetään ulkopuolelle odotusaulaan videokuva- ja ääniyhteys. Oikeuskäsittelyyn on varattu kahdeksan istuntopäivää ja vajaat kaksi viikkoa.

Oikeudenkäynnin taustoja

Kuopiossa alkaa tänään tiistaina oikeudenkäynti, jossa syytteet ovat poikkeuksellisen raskaat.

Vuonna 1994 syntynyttä miesopiskelijaa syytetään Savon ammattiopiston tiloissa tehdystä murhasta ja 20 murhan yrityksestä. Lisäksi häntä syytetään tuhotyöstä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Syytetty kävi ihmisten kimppuun sapelityyppisellä miekalla Savon ammattiopiston liiketalouden opiskelijoiden luokkatiloissa kauppakeskus Hermanissa 1. lokakuuta 2019. Mies oli itse kyseisen ryhmän opiskelija.

Poliisin mukaan hyökkäys keskittyi yhteen luokkahuoneeseen, jossa oli toistakymmentä opiskelijaa. Mies poistui luokkahuoneesta itse, jonka jälkeen poliisi otti hänet kiinni. Poliisi ampui miestä jalkaan kiinniottotilanteessa.

Kouluhyökkäyksessä kuoli yksi ihminen ja loukkaantui teosta syytetyn lisäksi yhdeksän ihmistä.

Syyttäjän mukaan syytetyn teot kohdistuivat ammattiopiston luokkahuoneessa olleisiin oppilaisiin ja opettajiin sekä yhteen kauppakeskuksessa työtehtävissä olleeseen henkilöön. Myös rikoksesta epäiltyä kiinniottamassa olleisiin poliiseihin on kohdistettu väkivaltaa ja sen uhkaa.

Lisäksi ammattiopiston tiloissa sytytettiin tulipalo, josta aiheutui omaisuusvahinkoja. Syytetty on ollut mielentilatutkimuksessa, ja sen tuloksista odotetaan lisätietoja oikeudenkäynnissä.

Rikosnimikkeiden määrä kasvoi syyteharkinnan aikana

Kouluhyökkäyksen esitutkinnan valmistuttua poliisi tiedotti, että miestä epäillään murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä. Miestä vastaan nostetussa syytteessä murhan yrityksiä on 20.

Poliisi ei ole kommentoinut teon motiivia tai sitä, mitä epäilty on sanonut kuulusteluissa.

– Epäillyn henkilöhistoria ei millään tavalla korreloi tämän väkivallanteon kanssa. Keskeinen kysymys on totta kai se, minkä takia tämä tapahtui, tutkinnanjohtaja Olli Töyräs sanoi syksyllä esitutkinnan alkuvaiheessa.

Kouluhyökkäyksestä syytetty mies on kotoisin Kuopion naapurikunnasta Siilinjärveltä. Epäilty valmistui Siilinjärven lukiosta keväällä 2014 ja muutti Kuopioon keväällä 2015. Hän oli aloittanut liiketalouden opinnot Savon ammattiopistossa vain hieman aikaisemmin samana syksynä, jolloin kouluhyökkäys tapahtui.

Oikeudenkäyntiin on varattu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa kahdeksan päivää ja vajaat kaksi viikkoa. Jutun loppulausunnot on tarkoitus kuulla torstaina 17. syyskuuta.

