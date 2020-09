Tampereen yliopiston Vuoden Alumni on pääministeri Sanna Marin

Vuoden Alumniksi voidaan valita henkilö, joka on muun muassa työssään uraa uurtava ja erinomainen.

Tampereen yliopisto on nimittänyt Vuoden Alumniksi pääministeri Sanna Marinin. Valinta julkistettiin yliopiston lukuvuoden avajaisjuhlassa maanantaina.

Marin valmistui Tampereen yliopistosta hallintotieteiden maisteriksi vuonna 2017.

Tampereen yliopisto kertoo tiedotteessaan, että Vuoden Alumni on ennen kaikkea yliopiston vaikuttavuuden lähettiläs. Hän on työssään uraauurtava tai erinomainen, tehnyt näkyväksi yliopiston, yhteiskunnan ja alumnien vuorovaikutusta ja on yhteiskunnallinen vaikuttaja kotimaassa tai ulkomailla.

Sanna Marin on Suomen kolmas naispääministeri ja itsenäisen Suomen ensimmäinen tamperelainen pääministeri. Kun Marin joulukuussa 2019 nimitettiin pääministeriksi 34-vuotiaana, hän oli maailman nuorin pääministeri ja valtavan kansainvälisen mediahuomion kohde.

– Yliopistomme on ylpeä yhteisömme kasvattien onnistumisista ja osaamisista. Pääministeri Sanna Marinin vaikuttava ura antaa loistavan esimerkin siitä, miten myös yliopiston vaikuttavuus voi rakentua yliopistosta valmistuvien asiantuntemuksen ja osaamisen pohjalta, toteaa rehtori Mari Walls.

Uusi Tampereen yliopisto nimittää Vuoden Alumnin nyt toisen kerran. Ensimmäinen Vuoden Alumni oli biohajoavia pakkausmateriaaleja kehittävän Sulapac Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Suvi Haimi.