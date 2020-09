Tuhannet liikennevirhemaksut jumittivat järjestelmissä – nyt maksamiselle ja valituksille luvataan lisäaikaa

Valitusaika alkaa vasta, kun kirje on "tosiasiallisesti" saavuttanut kuljettajan.

Yle kertoi eilen laajoista ylinopeuksien liikennevirhemaksuihin liittyvistä ongelmista. Noin 6000 liikennevirhemaksua oli jumissa postijärjestelmissä ja myöhästynyt jopa kuukauden.

Tämä tuotti kuljettajille ongelmia, koska myöhästymisten vuoksi liikennevirhemaksun eräpäivä ja oikaisuvaatimuksen määräpäivä oli voinut jo umpeutua – tai ainakin se saattoi olla niin lähellä, että reagoinnille ei jäänyt juuri aikaa.

Tämä tuotti ongelmia yksittäisille suomalaiskuljettajille.

Erityisen ikävä tilanne oli yritysten ja muiden suurten organisaatioiden autoista vastaaville henkilöille. He olivat viivytysten vuoksi saattaneet saada muistutuksia toistuvista liikennerikkomuksista.

Vielä eilen ei ollut selvää, missä ongelma oli. Poliisihallituksen poliisitarkistaja Heikki Ihalainen kertoi Ylelle, että jumi oli ensin poliisin päässä ja sitten "seuraavassa päässä".

Sormi näytti osoittavan Postia, joka kuitenkin vakuutti olevansa tilanteeseen syytön.

– Me emme ole saaneet liikennevirhemaksujen aineistoa ajallaan, emmekä siksi ole voineet pistää maksuja prosessissa eteenpäin, kertoi Postin liiketoimintajohtaja Tero Rantaniitty.

Lue lisää:

Ylinopeuksien liikennevirhemaksuissa taas ongelmia – 6000 maksua jumittui postitusjärjestelmiin ja myöhästyi jopa kuukauden

Lisäaikaa ja järjestelmämuutos

Vielä tänäänkään ei ole selvää, missä ongelma oli. Poliisi kertoo tiedotteessa haasteista “postituksen rajapinnassa”.

Syyllistä tärkeämpää on, että järjestelmiin on tehty muutos. Heikki Ihalainen kertoo tiedotteessa, että viiveen aikana käsiteltyjen liikennevirhemaksujen valitusaika alkaa vasta silloin, kun kirje on tosiasiallisesti saapunut asiakkaalle.

– Oikaisuvaatimuksia on ehtinyt kertyä useita tuhansia, joten käsittelyjonon purkamisessa kestää jonkin aikaa. Oikeusrekisterikeskus ei kuitenkaan lähetä maksumuistutuksia ennen kuin alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut kaksi kuukautta, joten oikaisuvaatimukset ehdittäneen käsitellä ennen maksujen siirtymistä perintään, Ihalainen kertoo tiedotteessa.

Yritysten käyttövastaavien ongelmiin on löydetty pysyvämpi ratkaisu.

Tieto ajo-oikeuteen vaikuttavista liikennerikkomuksista lähtee jatkossa Traficomille vasta sitten, kun valitusaika on ohi ja mahdollinen oikaisuvaatimus on ehditty käsitellä.

Kameroita pois päältä

Kun liikennevirhemaksun käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä kangerteli, järjestelmää ei ole haluttu kuormittaa.

Siksi iso osa poliisin 150 tolppakamerasta on ollut pois pitkin kesää. Poliisista kerrottiin eilen Ylelle, että kesäkuun alussa kameroita oli päällä vain vähän ja elokuussakin vain noin puolet.

Tämä selittää pitkälti myös romahtaneet liikennevirhemaksujen määrät kesän aikana.

Samuli Huttunen / Yle

Kuten Yllä olevasta graafista näkee, vuosi sitten kesällä kamera välähti ylinopeuden merkiksi moninkertaisesti tämän kesäisestä.

Lue lisää Ylen eilisestä uutisesta.