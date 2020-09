Lähes joka kolmas suomalainen on jo ladannut Koronavilkku-sovelluksen – arviolta kymmenet ovat ilmoittaneet tartunnoista

Lähes joka kolmas suomalainen on ladannut Koronavilkku-sovelluksen. Koronaviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen katkaisemista helpottava sovellus on ladattu Suomessa 1,7 miljoonaa kertaa. Sovellus julkaistiin viime viikon maanantaina.

– Ensimmäiset pari päivää sovellusta ladattiin huomattavasti enemmän kuin mitä odotimme. Ihmiset haluavat itse vaikuttaa siihen, että koronan leviäminen estetään, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho.

Kun koronaviruksen saanut käyttäjä ilmoittaa tartunnasta sovelluksessa, puhelin lähettää järjestelmään niin sanottuja päiväavaimia muiden puhelimien tarkistettavaksi. Yrttiahon mukaan kuluneen viikon aikana on lähetetty yhteensä noin sata avainta.

– Avainten määrä ei ole suoraan ilmottaneiden lukumäärä vaan se on suhteessa siihen, kuinka monta päivää sovellus on ollut käytössä. On kuitenkin mahdollista, että sovelluksen kautta on tehty tänä aikana keskimäärin 20–30 ilmoitusta, Yrttiaho arvioi.

Yrttiahon mukaan sovelluksesta saatu palaute on ollut pääosin positiivista. Sovelluksesta on parhaillaan valmisteilla englanninkielinen käännös. Lisäksi sovellukseen on tulossa korjaus, jolla pyritään ohittamaan puhelimen virransäästöasetukset.

– Joissakin Android-malleissa virransäästöasetukset estävät sovelluksen käytön. Siihen on tulossa korjaus, mutta puhelimen asetuksia voi myös halutessaan muuttaa itse.

