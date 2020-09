Herätys: Väestöliitto patistaa tekemään vauvoja, Kuopion kouluiskun oikeudenkäynti alkaa, yliopistojen koronapudokkaat huolettavat

Väestöliitto huolissaan syntyvyyden laskusta nälkävuosien tasolle

Suomessa syntyy vähemmän vauvoja kuin vuosikymmeniin. Syntyvyys on laskenut 1800-luvun nälkävuosien tasolle. Syntyvyyden laskusta huolestunut Väestöliitto antaa raportissaan kymmenen suositusta väestönkasvun turvaamiseksi ja väestöpolitiikan pohjaksi. Listalla on muun muassa lapsiperheiden tukeminen ja maahanmuuton lisääminen.

Kuopion kouluisku poikkeuksellinen tapaus – oikeudenkäynti alkaa

Vuonna 1994 syntyneen opiskelijan syytetään hyökänneen miekan kanssa ihmisten kimppuun. Antti Karhunen / Yle

Kuopion kouluiskun oikeudenkäynti alkaa tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa.Tuomiolla on vuonna 1994 syntynyt opiskelija, jonka syytetään hyökänneen miekan kanssa ihmisten kimppuun Savon ammattiopiston tiloissa viime lokakuussa Kuopiossa. Oikeudenkäynti on monin tavoin poikkeuksellinen ja Suomen oloissa harvinainen. Yle seuraa ensimmäistä istuntopäivää hetki hetkeltä ja näyttää suorana istunnon alun kello 8.45.

Edes kokenut opiskelija ei ehtinyt suorittaa kaikkia kursseja yliopiston etäopetukessa

Yliopistoissa siirryttiin etäopetukseen koronakevään aikana. Henrietta Hassinen / Yle

Koronapandemian tuomat muutokset ovat johtaneet osalla opiskelijoista opiskelujen keskeytymiseen. Lisääntynyt stressi ja etäopiskelu syövät motivaatiota opiskeluun. Yliopisto-opiskelijoiden jaksamisen ja syrjäytymisen ongelmiin pyritäänkin nyt puuttumaan entistä napakammin. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö alkaa tarjota vuodenvaihteessa terveysneuvotteluja, joissa opiskelemiseen liittyviä ongelmia käsitellään jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Pitäisikö Venäjää painostaa Navalnyi-yhteistyöhön Nord Stream 2 -hankkeella?

Rügenin saarella Saksan pohjoisrannikolla valmisteltiin venäläistä putkenlaskualus Akademik Tšerskiä Nord Stream 2 -putken rakennustöitä varten 7. heinäkuuta. Tuolloin putkea puuttui enää 160 kilometriä. Jens Köhler / AOP

Kaasuputkihanke Venäjältä Itämeren halki Saksaan on tärkeä taloudellisesti ja energiapoliittisesti. Saksa on puolustanut sitä myös Yhdysvaltain painostukselta. Mutta Venäjän oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin murhayritys elokuussa muutti tilanteen. Saksassa monet poliitikot ovat alkaneet vaatia, että Venäjää on painostettava välittämään tietoja Navalnyin myrkytyksestä uhkaamalla putkihankkeen keskeyttämisellä.

Sateet saapuvat lännestä

Yle

Aamupäivällä lännestä saapuu säärintama sateineen. Sateet yltävät illalla Itä- ja Pohjois-Suomeen. Lännessä sää poutaantuu illalla ja aurinko näyttäytyy.

