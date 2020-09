Finnair kerää matkustamohenkilökunnasta 100 hengen ydinryhmän töihin – työntekijöiden mukaan valintaa ei tehdä tasapuolisesti

Koronapandemia on pitänyt lentokoneet parkissa kentillä.

AKT:n mukaan Finnair on ilmoittanut lomauttavansa 1 900 matkustamohenkilöstön jäsentä lokakuun alusta alkaen. Lomautuksen ulkopuolelle jää kuitenkin 100 hengen ydinryhmä, jolle luvataan töitä joka kuukausi.

Matkustamohenkilökuntaa edustavan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n mukaan Finnair kertoi (siirryt toiseen palveluun)työntekijöilleen viime viikon loppuopuolella lomauttavansa 1 900 matkustamohenkilökunnan edustajaa toistaiseksi. Lomautukset alkavat lokakuun alusta.

Lomautuksen ulkopuolelle jää liiton mukaan 100 hengen ydinryhmä, jolle on tarjolla töitä joka kuukausi. Lisäksi 200 hengelle luvataan töitä joka toinen kuukausi. Työntekijöiden keskuudessa koetaan, ettei työntekijöitä kohdella valinnassa tasapuolisesti.

– Meillä on otettu esimerkiksi ikääntyminen huomioon ja vanhempien työntekijöiden ei tarvitse päivystää. Nyt työnantaja on ilmoittanut, että ne henkilöt, jotka eivät päivystä, eivät tule saamaan töitä ensimmäisten joukossa. Näiden työntekijöiden pitäisi siis luopua tästä työehtosopimuksen mukaisesta mahdollisuudesta olla päivystämättä, sanoo Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen puheenjohtaja Jari Toivonen.

Toivosen mukaan työntekijöiden riveistä on tullut asiasta paljon palautetta ja siellä koetaan, että heitä kiristetään luopumaan työehdoista päästäkseen töihin.

Työntekijät kaipaavat myös selkeyttä siihen, missä järjestyksessä työelämään palataan. Nyt ilmoitetut lomautukset ovat voimassa toistaiseksi, minkä myötä 1 900 työntekijää odottaa Toivosen mukaan jatkuvasti, milloin puhelin soi.

– Meillä on työehtosopimuksen mukainen irtisanomisjärjestys, mutta meillä ei ole lomautusjärjestystä ja se tekee tästä tilanteesta hankalan. Toiset joutuvat odottamaan kutsua töihin jopa vuosia ja toiset pääsevät aikaisemmin. Ongelmallista on se, että tällä hetkellä ei anneta mitään näkymää, missä järjestyksessä nämä kutsut aikanaan tulevat, sanoo Toivonen.

"Kun tarjolla oleva työ vähentyy, käytettävyyden merkitys korostuu"

Finnair lentää Suomen tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi tuntuvasti pienemmällä kapasiteetilla kuin kilpailijansa. Tällä hetkellä tehdään noin 80–90 lentoa päivässä, kun viime vuonna lentoja oli päivässä noin 350.

Lomautukset ovat välttämättömiä, koska lentotyötä ei yksikertaisesti ole tarjolla tarpeeksi. Yhtiön mukaan käytännössä kaikki finnairilaiset ovat asteittain lomautettuina. Finnair kertoo Ylelle sähköpostilla, että lomautusten suunnittelussa kiinnitetään huomiota muun muassa henkilökunnan pätevyyteen ja käytettävyyteen.

Pätevyydellä viitataan erityisosaamiseen, jota voi yhtiön mukaan olla esimerkiksi esimiestyöhön liittyvissä rooleissa, kouluttajilla ja kaukolentojen businessluokkaan erityiskoulutuksen saaneilla henkilöillä. Henkilön koulutustaustaan ei kiinnitetä huomiota lomautusten suunnittelussa.

Yhtiön mukaan päivystysluonteista työtä on suhteessa paljon silloin, kun töitä on tarjolla vähän. Tällöin huomiota kiinnitetään ensisijaisesti käytettävyyteen, todetaan sähköpostissa: "Työntekijät voivat itse valita Finnairilla työaikamuotonsa. Kesäkuussa ilmoitimme, että kun lentämisen vähentyessä tarjolla oleva työ vähentyy, käytettävyyden merkitys korostuu. Tuossa yhteydessä kaikilla on ollut vielä erillinen mahdollisuus vaihtaa työaikamuotoa tai ryhmää."

Finnair kertoi toissa viikolla aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, joiden tarkoituksena on vähentää noin 1 000 työpaikkaa sekä toteuttaa lisälomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi.

Finnair ei tässä vaiheessa kuitenkaan suunnittele lentävän henkilöstön pysyviä vähennyksiä Suomessa, jotta henkilökunta voi palata vaiheittain töihin heti, kun lentojen määrä kasvaa.

AKT ei hyväksy lentoemäntien ja stuerttien työehtojen heikennyksiä

Finnairissa on käyty säästöneuvotteluja, joissa on yritetty hakea tilanteeseen ratkaisuja. Säästöneuvotteluissa matkustamohenkilöstölle oli liiton mukaan tarjolla vain heikennyksiä palkkoihin ja muihin työsuhteen ehtoihin.

− Finnairin kanssa neuvoteltiin toista viikkoa. Ainoa vastapaino oli keskeneräinen kannustinjärjestelmä. Yksikään työntekijäpuolen ehdotus ei ollut työnantajalle mieleen, sanoo AKT:n palkkasihteeri Johanna Tuomaala tiedotteessa.

AKT:n mukaan koronan varjolla osa työnantajista on kuvitellut, että työehtosopimuksissa olevien kriisilausekkeiden turvin voidaan työntekijäpuoli pakottaa neuvottelemaan ja suostumaan työehtojen heikennyksiin.

Tuomaala muistuttaa, että ammattiyhdistyksen tärkein tehtävä on kuitenkin parantaa jäsentensä työehtoja, ei heikentää.

