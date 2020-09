Tapahtumateollisuus kutistuu koronan vuoksi, millaista tukea ala tarvitsee? Suora lähetys mielenilmauksesta käynnissä nyt

View this post on Instagram

‼️Tänään on päivä, kun tapahtuma-ala astuu esiin. ‼️ 🛑Tapahtumien ammattilaiset kokoontuvat tänään mielenilmaukseen Helsingin Kansalaistorille ja eduskuntalolle. Suomen tapahtumatalot, -tilat ja -toimistot valaistaan punaiseksi illalla kello 18 alkaen. 🛑Haluamme saada tapahtumat taas käyntiin turvallisesti. Puoli vuotta jatkuneiden rajoitusten vuoksi yrityksemme tarvitsevat taloudellista tukea, jotta ne voivat sopeuttaa toimintansa uudenlaisiin turvallisuusnormeihin. 🛑 Värjätään Instagram tänään punaiseksi ja osoitetaan tukea tapahtumille. Koska ilman tapahtumia ei tapahdu mitään. #tapahtumateollisuus #pelastetaantapahtumat #wemakeevents #backtolive