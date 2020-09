Kirjeenvaihtajalta: Ruotsissa uskalletaan jo varovaisesti iloita, kun maan koronaluvut jatkavat laskuaan

Ruotsin koronatartuntojen määrä on pysynyt matalana viime viikot. Tom Little / AFP

Norjassa ja Tanskassa on ollut viime päivinä enemmän tartuntoja kuin Ruotsissa. Tanska on päättänyt tänään uusista koronatoimista.

Viikonloppuna Ruotsi ja Suomi kilpailivat perinteisessä yleisurheilun maaottelussa.

Ratinan stadionilla Tampereella istuttiin väljästi, käsidesiä oli tarjolla ja eri katsomolohkoilla oli omat myyntipisteensä.

Ruotsin ja Suomen välillä on yhä matkustusrajoituksia ja Ruotsin joukkue pääsi paikalle, kun se suostui suomalaisten erikoisvaatimuksiin muun muassa tilauslennoista ja koronatesteistä.

Kentälle ruotsalaiset kulkivat omaa kulkureittiään pitkin.

Maaottelu oli kuin pienoismalli Ruotsin koronalinjasta. Sen ydin on pyrkiä hidastamaan tartuntojen leviämistä, mutta pitää kuitenkin yhteiskunta pyörimässä. Ohjeet kuuluvat: peskää käsiä, pitäkää etäisyyttä ja jos olette sairaita, pysykää kotona.

Sulkemisten sijaan käytetään toimia, joita ihmiset jaksavat noudattaa pitkään.

Ruotsin joukkueen jäseniä saapumassa viikonloppuna Tampereelle. Jussi nukari / Lehtikuva

Nyt Ruotsissa eletäänkin jännittäviä aikoja.

Lähiviikkojen uskotaan näyttävän, lähtevätkö tartunnat kasvamaan myös täällä, kuten monissa muissa maissa, joissa yhteiskuntia on avattu tiukkojen rajoitusten jälkeen.

Tuttavat ja naapurit vaikuttavat helpottuneilta. Heistä tilanne on nyt hyvä, mutta vielä ei uskalla tuulettaa.

"Nyt on kyllä jännittävää nähdä, miten tässä käy", kuuluu yleensä jonkun tukholmalaisen suusta.

Ruotsissa koulut alkoivat kolme viikkoa sitten, jolloin myös viime keväänä etäopetuksessa olleet toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijat palasivat lähiopetukseen.

Ilmassa oli paljon huolta tartuntojen kasvamisesta ja kevään kaaokseen palaamisesta.

Lue lisää: Ruotsissa koulut alkavat ja tukholmalainen isä luottaa maan linjaan: "Keväällä olin peloissani, mutta nykytilanne on helpotus"

Käytössä ovat suositukset etätöistä ja joukkoliikenteen välttämisestä, joita noudatetaan laajalti.

Viime viikonloppuna oli katukuva Tukholmassa muutamaa kasvomaskia käyttävää lukuunottamatta melko samankaltainen kuin ennen pandemiaa.

Terasseilla oli täyttä ja kaduilla oli liikkeellä paljon ihmisiä. Tukholman poliisi on parina viikonloppuna hätistänyt pois nuoria, joilla on ollut isot juhlat käynnissä puistoalueella Södermalmilla.

Arkeen palaamisesta huolimatta koronavirustartunnat eivät ole lähteneet naapurimaiden kaltaiseen nousuun, ainakaan vielä.

Tanskassa (siirryt toiseen palveluun) ja Norjassa (siirryt toiseen palveluun)on ollut enemmän tartuntoja kuin Ruotsissa kuluneiden seitsemän päivän aikana. Tanskassa on viime päivinä mitattu maan korkeimpia tartuntalukuja sitten huhtikuun. Maassa on tänään päätetty uusista koronarajoituksista. Esimerkiksi kokoontumisrajoitus on laskettu 50 ihmiseen.

Suomen tartuntamäärät ovat pohjoismaiden matalimmat.

Ruotsissa on tehty koronatestejä ennätysmäärä, mutta silti tartuntojen määrä laskee. (siirryt toiseen palveluun)

NRK:n haastatteleman norjalaisen terveysviranomaisen mukaan tätä voidaan pitää osoituksena siitä, että ruotsalaiset toimivat järkevästi ja noudattavat suosituksia.

Tänään sanomalehti Svenska Dagbladetissa tilannetta kutsuttiin jo revanssiksi. (siirryt toiseen palveluun)

“Kriitikkojen kuoro on ollut kovaääninen ja suuri”, lehdessä kirjoitetaan, “ mutta nyt tuuli näyttää kääntyneen”, se jatkaa.

Lehti on haastatellut useita kansainvälisiä virusasiantuntijoita, joista Ruotsin toimintatapa on malliesimerkki siitä, miten yhteiskunta voidaan pitää auki, kun kansalaiset noudattavat ohjeita.

Asiantuntijoiden mukaan Ruotsin mallia yritetään käyttää laajalti monissa muissa maissa, jotta taloudelle tuhoisia sulkemistoimia voidaan välttää.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell pitää Ruotsin tartuntatilannetta hyvänä, mutta muistuttaa suositusten noudattamisen tärkeydestä. Daniel Ivarsson

Valtionepidemiologi Anders Tegnell on ollut viime päivinä varovaisen tyytyväinen tilanteeseen.

Hän ei ole kuitenkaan halunnut arvioida, voiko Tukholman parantunutta tartuntatilannetta selittää väestön immuniteetilla.

Hän ei usko toiseen virusaaltoon Ruotsissa, vaan Tegnellin mukaan todennäköisempiä ovat Jällivaaran kaltaiset paikalliset tartuntapiikit. Niitä varten pitää terveydenhuollon olla valppaana ja alueille on annettu enemmän valtuuksia ottaa paikallisia rajoitustoimia käyttöön.

Ruotsin hallitus julkisti tänään sitä tukevien puolueiden kanssa esityksen suuresta satsauksesta vanhustenhoidon parantamiseksi. Korvamerkittyä rahaa annetaan noin 385 miljoonaa euroa vuosittain ja lisäksi 164 miljoonaa euroa vanhustenhoidon työntekijöiden koulutustason nostamiseen.

Oppositiopuolue ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson kommentoi “ Tarvittiin pandemia, jotta vanhustenhoitoon satsataan”.

Kävi Ruotsin koronatartuntojen määrälle tänä syksynä miten tahansa, maassa ei päästä piiloon korkeita kuolleisuuslukuja.

Ruotsissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 5 837 ihmistä. Noin puolet kuolleista on ollut hoivakotien asukkaita.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Iloisia uutisia lännestä: Koronaluvut putoavat Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa

Moni keväällä koronan torjunnassa onnistunut maa joutuu taas kamppailemaan viruksen kanssa – Ruotsissa todettujen tartuntojen kasvu hidastui