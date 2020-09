Sairaalat ryhtyivät purkamaan leikkausjonoja – Veripalvelu ihmeissään

Verenluovuttajia on samaan aikaan liikkeellä tavallista vähemmän.

Suomen Punaisen Ristin liikkuva veripalvelu on pysähtynyt Kotkaan. Tero Kuusela on saapunut luovuttamaan verta kuudetta kertaa. Kuuselan hemoglobiini on korkea, joten hän ryhtyi luovuttajaksi myös oman terveytensä vuoksi.

– Viime vuonna aloitin ja mahdollisimman usein käyn. Se auttaa muita ihmisiä ja auttaa varmaan minuakin, arvelee Kuusela.

Hän oli käynyt verenluovutuspaikoilla jo aiemminkin, mutta jonot olivat olleet aina pitkät, eikä hän jostain syystä ollut saanut itseään kynnyksen yli ennen viime vuotta.

Tero Kuuselasta on tullut vakioluovuttaja. Pyry Sarkiola / Yle

Tero Kuuselaa ja muita hänen kaltaisiaan tarvitaan, sillä luovuttajia on nyt vähemmän liikkeellä kuin tavallisesti. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tarvitsee noin 800 luovuttajaa päivässä, mikä riittää yleensä vastaamaan veren tarpeeseen.

Esimerkiksi viime viikolla olisi tarvittu 400 luovuttajaa enemmän.

– Ei voi kuin arvailla, miksi luovuttajia on nyt vähemmän. Ehkä ihmisillä on kiireitä ja flunssaakin on liikkeellä. Ei meillä mitään pulatilannetta ole, mutta ei myöskään toivota että sellaista koskaan syntyisi. Tavoittelemme sitä, että meillä olisi kuuden päivän varasto, kertoo verenluovutuksen operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström SPR:n Veripalvelusta.

Veren tarve heittelehtii koronan mukana

Koronaepidemian alkaessa sairaaloiden veren tarve väheni noin viidenneksen, kun sairaaloissa varauduttiin koronapotilaiden hoitoon. Kiireettömiä leikkauksia peruttiin ja siirrettiin eteenpäin.

SPR:n Veripalvelu reagoi muuttuneeseen tilanteeseen eikä kutsunut luovuttajia paikalle. Kesällä leikkaukset käynnistyivät ja sairaalat ryhtyivät purkamaan kertynyttä hoitojonoa. Leikkausten lisääntyessä luovutetun veren tarve kasvoi yllättäen. Sairaaloihin meni kesällä enemmän verta kuin osattiin arvioida ja varastot hupenivat.

– Me tehtiin suunnitelmia niin, että tilanne jatkuu samanlaisena kesän yli. Onneksi Suomessa korona ei nostanutkaan päätään ja sairaalat pystyikin käynnistämään omaa toimintaansa pikaisesti normaaliksi. Suunnitelmamme laahasi pikkuisen jäljessä, mutta siitä selvittiin, sanoo verenluovutuksen operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström SPR Veripalvelusta.

Verta luovutetaan kerralla noin puoli litraa. Belén Weckström / Yle

Veripalvelun oli ennen helpompi arvioida tarvittavan veren määrää. Korona voi nyt muuttaa ennustettavuutta nopeastikin. Tavallisissa olosuhteissa menekki on ennustettavissa suuressa mittakaavassa hyvinkin tarkasti, mutta viikkotasolla ja varsinkin päivätasolla ennustettavuus heikkenee.

– Meillä on yleensä oikein hyvät tilastot siitä, miten verivalmisteita on mennyt sairaaloille, mutta aina jostain veriryhmästä voi yllättäen tulla kova tarve. Silloin me laitamme nettisivuillamme pisaralle surullisen naaman ja toivomme, että luovuttajat lähtevät liikkeelle, kertoo Maarit Kuusisaari-Bergström SPR Veripalvelusta.

Suomen Punaisen Ristin veripalvelu järjestää verenluovutustilaisuuksia myös työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Niitä on ollut yhdestä kolmeen viikossa.

– Niihin on tullut nyt peruutuksia muun muassa etätöiden vuoksi, emmekä ole löytäneet nopealla aikataululla tilalle toista paikkaa, harmittelee verenluovutuksen operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström.

Kaikki luovutettu veri tulee käyttöön

Verta ei kerätä turhaan. Punasolut säilyvät käyttökelpoisina kuukauden. Tämän vuoksi tarvetta pyritään ennakoimaan mahdollisimman hyvin.

– Sairaaloiden veren tarve riippuu aina siitä, minkätyyppisiä potilaita sairaalassa on, miten leikkaukset onnistuvat ja kuinka paljon verivalmisteita tarvitaan syöpäpotilaille ja leikkauspotilaille. Pyrimme toimittamaan kaikki valmisteet sairaalalle kuten tähänkin asti, kertoo verenluovutuksen operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström SPR Veripalvelusta.

Ajanvaraus käyttöön nopeutetussa aikataulussa

Verenluovutukseen on yleisesti totuttu tulemaan sen enempää suunnittelematta, jopa hetken mielijohteesta. Keväällä liikkuva veripalvelu otti käyttöön ajanvarausjärjestelmän. Jokaisen luovuttajan tulisi varata aika etukäteen, jotta jonoja ei pääse muodostumaan.

– Asiakkaat ovat löytäneet ajanvarauksen tosi hienosti. Toki luovuttajia otetaan myös ilman ajanvarausta, jos on sellainen tilanne, että jono vetää hyvin. Asiakkaat ovat kyllä tykänneet siitä, ettei tarvitse jonotella hirveän kauan, kertoo SPR:n liikkuvan veripalvelun sairaanhoitaja Niina Koski.

Tero Kuusela on käyttäjänä samaa mieltä

– Kyllä tämä varmaan on parempi näin. Ei ole ruuhkaa. Ja ihan helppo se ajanvarausjärjestelmä oli käyttää, hän vakuuttaa.

Ajanvaraus oli tarkoitus ottaa käyttöön liikkuvassa veripalvelussa vasta myöhemmin, mutta korona aikaisti sen käyttöönottoa. Se on tarkoitus jättää pysyväksi käytännöksi.