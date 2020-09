Jos korona ei hellitä, säilyvätkö kokoontumisrajoitukset? 6 kysymystä aluehallintovirastoille

Suomen aluehallintovirastot päättivät elokuun lopulla tiukentaa Suomen kokoontumisrajoituksia.

Uusien rajoituksien myötä jo yli 50 hengen tapahtumien järjestäjät on velvoitettu noudattamaan THL:n turvaohjeita. Aiemmin velvoite koski yli 500 hengen tapahtumia.

Turvaohjeiden edellyttäminen tarkoittaa, että tapahtumiin voi myydä vähemmän lippuja kuin ennen. Päätös oli siten isku esimerkiksi artisteille ja Suomen tapahtumajärjestäjille.

Onko rajoituksiin tulossa muutosta? Mitä on tapahduttava, jotta rajoituksia höllennetään?

Kysyimme nämä ja muutaman muun kysymyksen asiasta päättäviltä tahoilta, eli Suomen kuuden aluehallintoviraston ylijohtajilta.

Vastaukset olivat toistaiseksi niukkoja.

1. Tuleeko rajoituksiin lokakuussa muutos?

Aluehallintovirastot tarkastavat kokoontumisrajoituksia koskevan linjansa kerran kuukaudessa.

Toistaiseksi on kuitenkin liian aikaista sanoa, onko rajoituksiin tulossa lokakuussa muutos, sanovat AVIen ylijohtajat.

– Asia on vielä valmistelussa. Eli ei medialle kerrottavaa, sanoo Etelä-Suomen AVIn ylijohtaja Merja Ekqvist.

– On ennenaikaista sanoa suuntaan tai toiseen. Se riippuu muun muassa tautitilanteen kehittymisestä ja siitä, tehdäänkö keskushallinnossa uusia linjauksia, sanoo Lapin AVIn ylijohtaja Kaisa Ainasoja.

– Korostaisin, että tautitilanne elää lyhyellä aikajänteellä. Tässä on vielä kolme viikkoa ennen kuin lokakuu tulee, sanoo Lounais-Suomen AVIn ylijohtaja Mikael Luukanen.

2. Jos koronaepidemia ei hellitä, pysyvätkö rajoitukset ennallaan?

Edellisessä päätöksessään aluehallintovirastot kuvailivat kokoontumisrajoituksien tiukentamista "välttämättömäksi" epidemian ennaltaehkäisyn kannalta.

Tarkoittaako tämä sitä, että rajoituksia ei löysätä ennen kuin epidemiatilannekin helpottaa?

– On hyvin vaikea kuvitella, että rajoituksia höllennetään jos epidemia kiihtyy, sanoo Etelä-Suomen AVIn ylijohtaja ylijohtaja Merja Ekqvist.

– Lähtökohta on, että jos tautitilanne on sama, on myös perusteet pitää rajoitukset edelleen voimassa, sanoo Pohjois-Suomen AVIn ylijohtaja Terttu Savolainen.

Muiden AVIen ylijohtajat ovat varovaisempia.

– En halua sanoa, että automaattisesti olisi näin. Jos esimerkiksi tulee parempia keinoja jäljittää, tai suojautua taudilta, se voisi vaikuttaa kokoontumisrajoitusten harkintaankin, sanoo Lounais-Suomen AVIn ylijohtaja Luukanen.

– En pysty sanomaan vastausta siihen, pysyvätkö ratkaisumme samanlaisena, jos tautitilanne pysyy samanlaisena. Tässä on niin monta vaikuttavaa tekijää, sanoo Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn ylijohtaja Marko Pukkinen.

3. Mitkä asiat vaikuttavat päätöksentekoon?

Jos pelkkä epidemiatilanne ei ratkaise, niin mitkä muut asiat sitten vaikuttavat kokoontumisrajoituksista päättäessä?

– Se on monen tekijän summa, sanoo Lapin AVIn ylijohtaja Kaisa Ainasoja.

Oleellisen harkinnan tekevät aluehallintovirastojen tartuntataudeista vastaavat lääkärit, jotka keskustelevat epidemiatilanteesta alueensa sairaanhoitopiirien, kuntien ja THL:n asiantuntijoiden kanssa.

Tietojensa perusteella AVIen lääkärit tekevät kokoontumisrajoituksia koskevan päätösesityksen. Lopullisen päätöksen tekevät AVIen ylijohtajat.

Päätöstä tehdessä asiaa harkitaan myös elinkeinon harjoittamisen kantilta, sanoo Itä-Suomen AVIn ylijohtaja Soile Lahti.

– Totta kai tiedetään, että päätöksillä ei ole vain hyötyjä, vaan haittoja. Toimenpiteitä voidaan käyttää vain jos ne ovat välttämättömiä. Ja välttämättömyyttä arvioidaan monesta näkökulmasta, kuten perusoikeuksien ja elinkeinovapauden kantilta.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn ylijohtaja Marko Pukkinen huomauttaa, että tartuntojenkin kannalta oleellista ei ole ainoastaan tartuntojen määrä vaan myös niiden alkuperä.

– Epidemiatilanne voi kiihtyä monenlaisesta erilaisesta syystä, kuten rajaliikenteen vuoksi.

4. Milloin lokakuun rajoituksista päätetään?

Aluehallintovirastojen päätös ei astu voimaan heti, vaan aikaisintaan 7 päivää päätöksen ilmoittamisesta. Lokakuun 1. päivänä voimaan astuvista kokoontumisrajoituksista on siis kerrottava viimeistään 24. syyskuuta.

AVIen ylijohtajien mukaan aluehallintovirastot ilmoittavat tulevasta päätöksestä yhtä aikaa.

Toistaiseksi johtajat eivät kuitenkaan tiedä, milloin lokakuuta koskeva päätös tulee.

– Teemme päätöksen sitten kun meillä on riittävä tietopohja alueen epidemologisesta tilannekuvasta, sanoo Itä-Suomen AVIn ylijohtaja Soile Lahti.

– Olemme tietoisia kiireellisen päätöksen tarpeesta. Mutta en osaa sanoa millä viikolla päätökset tulevat, sanoo Etelä-Suomen AVIn ylijohtaja Merja Ekqvist.

– Arvioni on, että päätös sijoittuu kuun puolen välin ja viimeisen viikon väliin, sanoo Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn ylijohtaja Marko Pukkinen.

Esimerkiksi elokuuta koskeva päätös annettiin tapahtumajärjestäjille tiedoksi jo heinäkuun 1. päivä.

Samanlainen ennakointikyky ei ole kuitenkaan nyt mahdollista, sanoo ylijohtaja Pukkinen.

– Silloin tehtiin niin, mutta nyt taudin kehitys ei näytä niin tasaiselta kuin mitä se oli kesällä.

5. Miksi kokoontumisrajoitukset ovat kaikkialla maassa samat?

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kummeksui elokuussa sitä, että jokainen Suomen aluehallintovirasto päätyi tiukentamaan kokoontumisrajoituksia.

Ihmettelyn taustalla on se tosiasia, että koronaepidemian kehittymisessä on keväästä lähtien ollut suuria alueellisia eroja.

Miksi siis esimerkiksi Lapin, tai Länsi-Suomen rauhallisilla alueilla on käytössä samat kokoontumisrajoitukset kuin Etelä-Suomen pahimmissa tautikeskittymissä?

– Siihen on monia syitä, joista yksi on väestön liikkuvuus. Eihän väestö yhdellä alueella pysy. Esimerkiksi isot tilaisuudet voivat houkutella ihmisiä laajoilta alueilta, sanoo Lapin AVIn ylijohtaja Kaisa Ainasoja.

Saman toteaa Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn johtaja Marko Pukkinen.

– Jos tapahtumat on jossain kielletty ja toisaalla sallittu, se voisi houkutella ihmisiä liikkumaan ja näin tautikin pääsisi liikkumaan paikasta toiseen.

Aluehallintovirastojen ylijohtajat pitävät kuitenkin todennäköisenä, että jatkossa rajoituksissa tullaan jatkossa näkemään alueellisia eroja.

– Tautia tullaan hallitsemaan tiukilla kohdennetuilla alueellisilla toimenpiteillä, sanoo Pohjois-Suomen AVIn ylijohtaja Terttu Savolainen.

Alueellisia toimenpiteitä tehdään jo, Savolainen huomauttaa. Esimerkiksi Kuhmon kaupunki otti käyttöön rajoitustoimia (siirryt toiseen palveluun), kun kaupungissa ilmeni tautirypäs elokuun lopussa.

Alueelliset rajoitustoimet mahdollistaa aiempaa tarkempi tieto viruksen etenemisestä, sekä kevättä paremmat työkalut epidemian ehkäisyssä.

– Nyt meillä on tietoa taudista. On parempi jäljitys, testaus, ja Koronavilkku-sovellus, Savolainen luettelee.

6. Painostaako STM aluehallintovirastoja muuttamaan kantaansa?

Aluehallintovirastojen syyskuun kokoontumisrajoituksia koskeva päätös oli monella tapaa poikkeuksellinen.

Ennen kaikkea päätös oli ristiriidassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) linjan kanssa. STM olisi ollut sitä mieltä, että kokoontumisrajoituksia ei olisi ollut tarpeen tiukentaa.

Aluehallintovirastot toimivat ministeriöiden ohjauksessa, mutta ne tekevät päätöksensä itsenäisesti.

Ylijohtajat vakuuttavat, että keskustelu STM:n kanssa on erimielisyydestä huolimatta ollut hyvähenkistä.

– Yhteydenpito on ollut arkista, samanlaista kuin tähän asti, sanoo Lounais-Suomen AVIn ylijohtaja Mikael Luukanen.

– Hyvin asiallista keskustelu on ollut. Viimeksi eilen (torstaina) oli palaveri jossa käytiin läpi mitä tullaan tekemään jatkossa. Keskustelua käytiin normaalissa ja hyvässä hengessä, sanoo Itä-Suomen AVIn ylijohtaja Soile Lahti.

Kaikki ylijohtajat kiistävät, että STM olisi painostanut muuttamaan linjaansa.

– Sellaista en ole tunnistanut, sanoo Länsi-ja Sisä-Suomen AVIn johtaja Marko Pukkinen.

– Välit ovat aivan normaalit, sanoo Lapin AVIn ylijohtaja Kaisa Ainasoja.

