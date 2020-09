Saksassa väläytellään Nord Stream -putken kytkemistä Navalnyin tapaukseen – Saksan ulkoministeri: Venäjältä tultava vastauksia lähipäivinä

Itämeren halki Suomenlahden pohjasta vedetty kaasuputki nostaa jälleen poliittisia laineita Saksassa. Maan liittohallitus on tähän asti pysynyt kritiikistä huolimatta putkihankkeen tukena, mutta nyt vähintään väläytetään Venäjän painostamista Nord Stream 2 -putken rakennustöiden keskeyttämisellä.

Liittopäivien ulkoasiainvaliokuntaa johtava Norbert Röttgen vaati sunnuntaina yleisradioyhtiö ZDF:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) jälleen tiukasti putkihankkeen pysäyttämistä.

– Putin ymmärtää vain rahan ja kaasun kieltä. Jos sallimme tämän venäläisen hankkeen edetä, se vahvistaa Putinille, että hän saa tehdä mitä vain ja siitä seuraa vain parin päivän pöyristys. Eurooppalaisten on pysäytettävä tämä projekti, sanoi päähallituspuolue CDU:ta edustava Röttgen.

Röttgen on ollut valiokuntapaikkansa lisäksi esillä ilmoittauduttuaan viime talvena ensimmäisenä ehdokkaaksi CDU:n seuraavaksi puheenjohtajaksi ja samalla Angela Merkelin mahdolliseksi seuraajaksi Saksan liittokanslerina.

Navalnyin myrkytys politisoi putken jälleen

Pari vuotta rakenteilla ollut Nord Stream 2 -putki on pian valmis kuljettamaan venäläistä kaasua Suomenlahden etelärannikolta Ust-Lugasta Saksan koillisrannikolle Lubminiin.

Putkea rakennuttava Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on arvoinut putken valmistuvan joko tämän vuoden loppuun mennessä tai vuoden 2021 alussa.

Mapcreator, Samuli Huttunen / Yle

Saksa on avainasemassa paitsi putken pääteasemana myös siksi, että hankkeessa mukana olevista yrityksistä valtaosa on saksalaisia. Nord Stream 2 on ajoittain nostanut korkeitakin poliittisia laineita, mutta tähän asti hallitus on pysynyt putken tukena.

Sitten tulivat uutiset Siperiasta. Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi oli sairastunut lennolla Moskovaan. Nopeiden värikkäiden käänteiden jälkeen hänet lennätettiin Berliiniin tutkittavaksi.

Aleksei Navalnyin siirrossa käytettyä eristysyksikköä lastattiin tyhjänä takaisin ambulanssiin Berliinissä 22. elokuuta. Odd Andersen / AFP

Viime viikolla Saksan hallitus tiedotti, että tutkimuksissa Navalnyin elimistöstä oli löytynyt Novitšok-ryhmään kuuluvaa hermomyrkkyä. Novitšok-myrkkyjen kehitys aloitettiin aikoinaan Neuvostoliiton asevoimissa ja niitä käytettiin myös Britannian Salisburyn Skripal-myrkytyksissä.

Ulkoministeri: Tapauksen selvittäminen Venäjän oma etu

Saksa on vaatinut Venäjää tutkimaan tapauksen kiireellisesti ja saattamaan tekijät vastuuseen. Viikonvaihteessa äänenpainot kovenivat: Röttgenin lisäksi ministeritkin vähintään väläyttivät Nord Streamin kytkemistä Navalnin tapaukseen.

Ulkoministeri Heiko Maas korosti Röttgenin tapaan yhteistä eurooppalaista vastausta Venäjälle, ellei maa selvitä tapausta uskottavasti.

Sosiaalidemokraatteja hallituksessa edustava Maas sanoi sunnuntaina saksalaiselle Bild am Sonntag -lehdelle toivovansa, "ettei Venäjä pakota meitä muuttamaan kantaamme putkeen".

Saksan ulkoministeri Heiko Maas osallistui liittohallituksen kokoukseen 2. syyskuuta Berliinissä. Hayoung Jeon / EPA

Saksa odottaa Venäjältä lisää vastauksia lähipäivinä, koska Maasin mukaan muuten näyttää siltä, että jotain salattavaa on.

– On Venäjän oma etu, että se tuo esiin faktat paitsi Saksan, myös koko maailman nähtäväksi, Maas sanoi yleisradioyhtiö ARD:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Liittokansleri Angela Merkel ei ole itse kommentoinut Nord Streamin kytkemistä Navalnyin tapaukseen. Hänen tiedottajansa sanoi maanantaina, ettei liittokansleri sulje tässä vaiheessa mitään mahdollisuutta pois.

Suuret energia- ja talousintressit pelissä

Maasin mukaan syyt putken rakentamiselle ovat kuitenkin ennallaan. Ydinvoimasta luopuva ja hiilestäkin eroon tahtova Saksa odottaa venäläisputkesta reipasta polttoainetäydennystä: Nord Stream 2 on kaksinkertaistamassa Saksan kaasutuonnin Venäjältä.

Ulkoministeri muistutti, että putken rakentamisen pysäyttäminen osuisi myös hankkeeseen osallistuviin kymmeniin yrityksiin Saksassa ja muualla Euroopassa.

Ainakin yksi yhtiö kiinnostaa erityisesti Suomessakin. Sijoittajiin kuuluu energiayhtiö Uniper, josta valtionyhtiö Fortum hankki vastikään omistukseensa yli 70 prosenttia.

Uniperin pääkonttori Düsseldorfissa. Sascha Steinbach / EPA

Muista suurista energiayhtiöistä sijoittajina Nord Stream 2:ssa ovat mukana ranskalainen Engie, itävaltalainen OMV, hollantilais-brittiläinen Shell sekä saksalainen Wintershall DEA. Näistä jokainen on rahoittanut putkea lähes miljardilla eurolla.

Putki on närästänyt paitsi Saksan itäpuolisessa Euroopassa, myös Yhdysvalloissa. Yhdysvallat asetti jo aiemmin pakotteita putken rakentamiseen osallistuvia yrityksiä vastaan. Kesällä ulkoministeri Mike Pompeo uhkasi lisäpakotteilla ja sanoi Yhdysvaltojen tekevän kaikkensa putken pysäyttämiseksi.

Putkikysymys jakaa Merkelin seuraajaehdokkaita

Sisäpoliittisesti Navalnyi ja kaasuputki kietoutuvat myös Saksassa vuotta ennen vaaleja kuumenevaan K-kysymykseen – kenestä tulee CDU:n puheenjohtaja ja ehdokas Angela Merkelin seuraajaksi kanslerina?

Merkelin paikalle mielivistä edellä mainittu Röttgen ja konservatiivisiiven suosikki Friedrich Merz haluaisivat keskeyttää Nord Streamin rakentamisen. Uniperin kotiosavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin Laschet otti pidättyvämmän kannan ja totesi, ettei Saksan pidä toimia asiassa yksin.

Kansleriveikkailuihin koronakevään aikana noussut CDU:n baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n johtaja Markus Söder on todennut kaasuputken olevan yksityisyritysten eikä Saksan valtion hanke. Laschetin tueksi kanslerikisassa aiemmin asettunut terveysministeri Jens Spahn sen sijaan kytkisi Nord Streamin jatkon Navalnyi-selvitykseen.

Saksassa järjestetään liittopäivävaalit syksyllä 2021, ja CDU:n on määrä valita vielä joulukuussa uusi puheenjohtaja ja samalla liittokansleriehdokas.

Lähteet: AFP, Reuters, AP