Tilanne Trumpin leirissä: Vaalien loppukiri on perinteisesti polkaistu käyntiin Labor Day -viikonloppuna. The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehden mukaan Trumpia ennen yhtä hankalasta asemasta vaalien loppumetreille lähti vain George Bush vuonna 1992.