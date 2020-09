Kuusi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Katso koronatilastoja syvemmälle ja tutustu pikkukuntien yllättäen piristyneeseen tonttikauppaan

Koronakuolemia on virallisesti 900 000, mutta totuus on karumpi – Katso, miten kuolleisuus eroaa Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja muissa maissa

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koronavirus on tappanut koko maailmassa alle miljoona ihmistä, mutta todellisuus on huomattavasti synkempi. Koronaviruksen torjunta on saattanut kuitenkin vähentää influenssa- ja liikennekuolemia, sanovat tutkijat.

Elisa Kinnunen / Yle

Nelli Holopainen, 6, tulee usein nälkäisenä päiväkodista – ruokavalioon sopivaa ruokaa ei tarjota eikä omia eväitä sallita

Holopaisten perhe on käynyt taistelua ja tehnyt myönnytyksiä, jotta 6- ja 13-vuotiaat tyttäret saisivat lounasta.

Pornaisten kunnanjohtaja Hannu Haukkasalon mukaan kuntaa markkinoidaan nyt hyvillä ulkoilumahdolliuuksilla, halvoilla neliöhinnoilla ja kattavilla valokuituyhteyksillä. Petteri Juuti / Yle

Jotain yllättävää tapahtuu pienissä kunnissa: puhelimet pirisevät ostajista, joille kelpaavat jopa vuosia tyhjinä seisseet syrjäiset tontit

Kunnantaloilla ympäri Uuttamaata pohditaan parhaillaan, miten muuttunut maailmantilanne hyödynnetään markkinoinnissa. Jutussa käydään noin viiden tuhannen asukkaan Pornaisissa, joka on onnistunut kääntämään muuttotilastonsa plussalle.

Päivi Seeskorpi / Yle

Tämän sillan piti lyhentää lasten koulumatkaa – ennen kuin se avattiin, ulkopuoliset paljastivat sen heikkouden ja pahat puutteet turvallisuudessa

Iin Jakkukylän sillan piti valmistua kesällä ja olla Pohjois-Euroopan pisin kevyen liikenteen riippusilta. Toisin kävi.

Esa Huuhko / Yle

Kun isä kuoli turvesuolle, Harrille jäi bisnes josta poliitikot riitelevät, vaikka peli on jo hävitty – "Pahantekijän roolissa oleminen on raskasta pitemmän päälle"

Turpeenkulutus on kääntynyt laskuun, ja hallitus haluaa puolittaa turpeenpolton vuoteen 2030 mennessä. Budjettineuvotteluissa selviää, onko aikataulu kenties vieläkin nopeampi.

Presidenttiparin Lennu-koira on viime aikoina pysytellyt pois julkisuudesta. Kuvassa Lennu rouva Jenni Haukion sylissä kesällä 2018.

Lennu-koira katosi julkisuudesta – Presidentti Sauli Niinistön mukaan syynä on koiranjalostuksen nurja puoli

Presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion Lennu-koiraa on tietoisesti pidetty pois julkisuudesta viime aikoina. Presidentti Niinistön mukaan syynä tähän on koiranjalostukseen liittyvien ongelmien tiedostaminen.