Elinkautista istuva italialaismurhaaja pakeni vankilasta jo kolmannen kerran

Elinkautista vankeustuomiota istuva 60-vuotias italialaismies on onnistunut pakenemaan jälleen kerran vankilasta. Kyseessä on maan poliisiyhdistyksen mukaan jo kolmas kerta, kun Giuseppe Mastini on karannut vankeudesta.

Murhasta tuomittu Mastini suoritti elinkautistuomiotaan korkean turvaluokituksen vankilassa Sardiniassa. Mastini oli päästetty päivälomalle hyvän käytöksen vuoksi, mutta hän ei palannut lauantaina vankilaan sovittuun kellonaikaan mennessä. Poliisilla on käynnissä laajat etsinnät vankikarkurin tavoittamiseksi.

Pohjois-Italiasta alun perin kotoisin oleva Mastini muutti perheensä kanssa Roomaan 1970-luvulla. Italialaisen uutistoimisto Ansan (siirryt toiseen palveluun)mukaan hän syyllistyi murhaan ensimmäisen kerran ollessaan vain 11-vuoden ikäinen.

Mastini pakeni vankilasta vuonna 1987. Myös tuolloin Mastini oli päästetty lyhyelle päivälomalle, josta hän ei koskaan palannut vankilaan. Mastini ehti olla pakosalla kaikkiaan kaksi vuotta. Tuona aikana hän murhasi poliisin, haavoitti toista, syyllistyi lukuisiin ryöstöihin ja otti panttivangikseen nuoren tytön.

Mastini tuomittiin jälleen vankeuteen. Vuonna 2017 jälleen päivälomalle päästetty mies lähti taas karkumatkalle. Kun poliisi sai viimein Mastinin kiinni, siirrettiin hänet korkean turvaluokituksen vankilaan uusien pakoyritysten estämiseksi.

Italian oikeusministeri Alfonso Bonafede ilmoitti maanantaina, että päiväloman Mastinille myöntäneen oikeusistuimen päätöksestä aloitetaan tutkinta.

Lähteet: AFP