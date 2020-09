Paikallispuolustusharjoitukset näkyvät ja kuuluvat taajamissa tällä viikolla – everstiluutnantti Mauri Etelämäki: "Tässä rakennetaan luottamusta"

Maavoimat harjoittelee tällä viikolla paikallispuolustusta usean maakunnan alueella (siirryt toiseen palveluun) 4400 ihnmisen voimin. Harjoituksiin osallistuu puolustusvoimien henkilökuntaa, varusmiehiä, reserviläisiä ja muita viranomaisia.

Kokkolassa maastopuvun on päälleen vetänyt muiden mukana reservin kersantti Tuomas Syrjälä. Keski-Pohjanmaan maakuntakompaniaan kuuluva Syrjälä tuntee paikallispuolustusharjoituksen kadut ja korttelit hyvin.

– Sillä on iso merkitys, että ollaan kotikonnuilla. Se on myös se tunne, että suojellaan omaa kotia.

Paikallispuolustusharjoitukset ovat jalkautuneet ympäri Suomen ja harjoitustoimintaa nähdään kuluvan viikon aikana aina Lapista pääkaupunkiseudulle saakka. Yhteensä käynnissä on kuusi Maavoimien johtamaa harjoitusta.#maavoimat #paikallispuolustus #paikallispuolustusharjoitus pic.twitter.com/8fyhCrGpLV — Maavoimat (@Maavoimat) 7. syyskuuta 2020

Paikallispuolustusharjoitukset näkyvät ja välillä kuuluvatkin asutuskeskuksissa. Sotilasajoneuvoja on liikkeellä runsaasti ja joukot saattavat käyttää sivullisille vaarattomia, mutta melua aiheuttavia paukkupatruunoita.

Kokkola 20 -paikallispuolustusharjoituksen johtajan apulainen, everstiluutnantti Mauri Etelämäki sanoo, että näkyminen onkin yksi harjoituksen tarkoitus.

– Jos me emme näy kansalaisille, silloin tämä harjoitus on tietyllä tavalla ollut turha. Tässäs rakennetaan luottamusta, me näytämme, mitä me osaamme.

Maakuntakompaniat tärkeässä roolissa

Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa maastopuvut ilmestyivät katukuvaan tiistaina. Liikkeellä on myös yli 200 puolustuvoimien ajoneuvoa.

Viikon aikana harjoitellaan muun muassa tärkeiden kohteiden kuten teollisuusalueen suojaamista. Tavoitteena on testata paitsi paikallisjoukkojen toimintaa myös viranomaisyhteistyötä kriisitilanteessa.

Maanantaista perjantaihin kestävän Keski-Pohjanmaan harjoituksen järjestää Porin prikaati ja mukana harjoituksessa on yhteensä noin 800 varusmiestä, reserviläistä ja kantahenkilöstön edustajaa.

Keski-Pohjanmaan maakuntakompaniasta harjoitukseen osallistuu noin 150 reserviläistä. Kompanian päällikkö, reservin majuri Antti Porko toteaa, että keskipohjalaisilla on harjoituksessa kiistaton kotikenttäetu.

– Paikallispuolustusharjoittelussa yleensäkin tärkeässä osassa ovat oman kylän ja oman maakunnan miehet ja naiset, koska he tuntevat paikalliset olosuhteet, paikat, reitit ja ihmiset.

Porkon mukaa paikallispuolustusharjoitusta omalle alueelle on jo ehditty kaivata.

– Edellisestä isosta harjoituksesta on melko tarkalleen 10 vuotta, joten kyllä intopiukeita ollaan.

Tuomas Syrjälä piti varusmiespalveluksen jälkeen taukoa maanpuolustustehtävistä kymmenisen vuotta ja liittyi sitten maakuntakompaniaan. Harjoituksiin hän kertoo lähtevänsä aina innoissaan. Ville Viitamäki / Yle

Kokkolassa riittää haasteita

Tuomas Syrjälä ei peittele intoaan. Hän toteaa, että harjoitus on ollut jo alkumetreillä todella mielenkiintoinen. Erityisesti Syrjälää kiinnostaa moniviranomaistoiminta.

– Koko ajan korvat höröllä, että mitä nyt on keksitty. On mielenkiintoista olla yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Jo tähän mennessä on toimittu poliisin, rajavartioston ja tullin kanssa.

Harjoituksen sisältöä ei tarkemmin julkisuudessa avata. Syrjälä toteaa kuitenkin, että satamakaupunki Kokkola on haastava kaupunki puolustettavaksi. Sekin lisää harjoituksen mielekkyyttä.

– Täällä on iso tehdasalue, lentokenttä on lähellä, rautatie kulkee läpi, täällä on paljon tärkeää infrastruktuuria, jota pitää suojella.

Kokkolan ja sen lähialueen lisäksi paikallispuolustusharjoitukset ovat käynnissä Lapissa, Savo-Karjalan, Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen alueilla sekä KEHÄ20 -harjoitus Helsingissä, Espoossa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa ja Hangossa.

Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään maavoimissa kahdesti vuodessa.