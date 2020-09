Vexi Salmen synnyinkaupungissa surraan sanoittajalegendan poismenoa – katso suora lähetys Hämeenlinnasta

Tänään menehtyneelle Veikko Olavi "Vexi" Salmelle Hämeenlinna oli “muistojen utuinen unikuva”, täynnä rakkaita paikkoja, joita hän esitteli mielellään viime vuosina myös julkisuudessa.

Hämeenlinnan Taidemuseossa sijaitsee Vexi Salmen ja Katri Wanner-Salmen nykytaiteen kokoelma, yli 700 teosta. Rinkelinmäen ympäristössä hän eli lapsuutensa ja nuoruutensa yhdessä Irwin Goodmanin kanssa ja kävi katsomassa HPK:n matseja viime vuosiin saakka.

Hänen sarkastinen huumorinsa piikitteli lempeästi kotikaupungin kortteleiden muutosintoa.

Suorassa lähetyksessä sanoittajalegendaa muistelevat Hämeenlinnan taidemuseon amanuenssi Päivi Viherluoto, joka on kuratoinut kaikki Vexi Salmen näyttelyt, pitkäaikainen HPK:n jääkiekkovaikuttaja, HPK ry:n kunniapuheenjohtaja, Harri Lintumäki. Lisäksi keskustelemassa on myös Arto Pakkanen, joka kustansi aikoinaan kirjan Vexi Salmen lapsuudesta. Rinkelinkadun pojat oli nojatuolimatka villien poikien 1940-luvun elämään.

Hämeenlinnan taidemuseo järjestää suruliputuksen Vexi Salmen muistoksi Viipurintien lipputankoihin.

Vexi Salmi haudataan Ahveniston vanhalle hautausmaalle Hämeenlinnassa.

Laulu HPK:lle

Vexi Salmi tuli aikoinaan tunnetuksi Irwin Goodmanin laulujen sanoittajana, mutta hän on tehnyt valtavan pitkän uran levytuottajana ja iskelmäsanoittajana. Hän on tehnyt erilaisten arvioiden mukaan viidestä kahdeksaan tuhatta laulutekstiä, joista yli 3000 on levytetty.

Yksi ahkerasti soitetuista Salmen teoksista on hänen ja Kassu Halosen kynästä lähtenyt HPK:n maalilaulu Se on siellä, jonka esittää Kai Hyttinen.

Se on siellä oli HPK:n maalilauluna vuodet 1981–86 ja sen jälkeen se on ollut maalilauluna vuodesta 1992 tähän päivään saakka.

Vexille rakkaita paikkoja

Vanajaveden ylittävä kaarisilta ja kolme kuivaa siltaa, Carl Ludvig Engelin ruuduttama asemakaava, jossa korttelineliöitä reunustavat empirepuutalot. Vexi Salmelle tätä rytmittivät kivitalot ja kirkko. Siinä oli hänen maisemansa.

– Nämä neljä siltaa vartioivat keskustan koskemattomuutta. Ne varjelivat keskustaa muutoksilta, uusilta ajatuksilta ja nykyajalta, kuvaili Vexi Salmi Hämeenlinnan kaupunginmuseon Ooh Hämeenlinna -sarjassa. (siirryt toiseen palveluun)

Ajan ratas on armoton. Se murskaa kuin jauhinkivet eletyt vuodet muistoiksi. Niitä on vaikea jakaa nykyasukkaiden kanssa, niiden kanssa on kuljettava yksin. Kun ummistaa silmänsä ja antaa niille vallan. Levy-Heikki kulkee Raatihuoneenkatua Soitin-aitasta Pyörä-pirttiin ja mumisee itsekseen. Toppo Helisevä tarkkailee harvoja ohikulkijoita torin kulmalla ja Pyörivä-Jukka vilkuilee taakseen. Se on minun Hämeenlinnani. (Vexi Salmi/ Hämeenlinnan kaupunginmuseon Ooh Hämeenlinna -muistelusarja)

