Marja Sannikka: Veikkaus ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille

Miksi hyvien asioiden rahoittaminen on Suomessa kiinni siitä, että rahansa menettävät he, joilla ei olisi siihen varaa, pohtii Marja Sannikka.

Rahapeliyhtiö Veikkauksen mukaan suomalainen voittaa aina, mutta niin ei todellakaan ole. Esimerkiksi viime vuonna suomalaiset hävisivät Veikkauksen rahapeleissä noin 1,7 miljardia euroa.

Eikä ihme, sillä pelaaminen on Suomessa helppoa: Veikkauksen pelikoneet ovat vastassa kioskeissa, kaupoissa ja ostoskeskuksissa. Pelaamiseen on myös kannustettu, mistä nousi viime syksynä valtava kohu. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan (siirryt toiseen palveluun) Veikkaus ei noudattanut mainonnassaan omia vastuullisuusperiaatteitaan.

Veikkaus myönsi virheensä ja lupasi korjata toimintaansa. Kohun seurauksena yhtiö muun muassa vähentää pelikoneitaan. Tällä hetkellä hajasijoitettuja pelikoneita on noin 15 000 ja vuoden lopussa niitä tulee olemaan yli 10 000.

Surkeinta rahapelijärjestelmässämme on, että pelatut rahat ovat usein pois sieltä, missä niitä eniten tarvittaisiin, esimerkiksi työttömiltä, pitkäaikaissairailta ja pienituloisilta. Seuran artikkeli (siirryt toiseen palveluun) vuodelta 2018 paljasti, että pelikoneita on erityisen paljon asuinalueilla, joissa on paljon pienituloisia.

Miksi Suomessa tieteen, taiteen, urheilun ja monen muun hyvän asian rahoittaminen riippuu siitä, että pienituloiset pelaavat rahapelejä? Kuuluuko näin olla, vai pitääkö rahapelijärjestelmäämme jotenkin muuttaa? Tule kertomaan mitä ajattelet, olen mukana keskustelussa kello 21:een saakka.

Marja Sannikka

Kirjoittaja on politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostunut toimittaja, jonka mielestä totuus joskus sattuu, mutta sitä päin täytyy silti katsoa.

Veikkauksesta ja rahapelaamisesta lisää syyskauden ensimmäisessä Marja Sannikka -ohjelmassa TV1:llä perjantaina 11.9. klo 20. Vieraana on muun muassa omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Lue myös

Peliautomaatit palasivat marketteihin houkuttelemaan kansaa, joka ei tuomitse mutta vähentäisi: "Ei niitä joka nurkalla tarvitse olla"

Poliisihallituksen selvitys paljasti puutteet rahapelien ikärajavalvonnassa

Korona pisti suomalaisten rahapeleille stopin – riittävätkö Veikkauksen uudistukset hillitsemään pelihaittoja, kun automaatit avataan taas?

Veikkaus avaa peliautomaatit heinäkuun puolivälissä, pelipaikat avautuvat jo aiemmin – vähennettävien automaattien määrä tuplaantuu tänä vuonna