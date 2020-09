Kadonneissa taideteoksen osissa saattaa olla räjähtävää ainetta – poliisi jäljittää osia, jotka voivat olla vaarallisia

Edesmenneen suomalaisen kuvataiteilijan Markus Copperin vuonna 1995 tekemä taideteos saattaa sisältää räjähdysainetta, kertoo Helsingin poliisi.

Poliisin mukaan kyseessä on Sixpack of Instant Death -niminen teos, johon kuuluu kuusi osaa. Puolet osista on jo onnistuttu tavoittamaan, kolme on edelleen kateissa.

Poliisi on saanut elokuussa asiasta yhteydenoton, jonka perusteella teoksen osia on ryhdytty jäljittämään.

– Poliisi on pyrkinyt selvittämään vielä kateissa olevien osien olinpaikan, mutta ei ole saanut selville, missä ja kenen hallussa ne ovat. Poliisi pyytää nyt tietoja puuttuvista osista, koska ne on löydettävä ja tehtävä vaarattomiksi, toteaa rikosylikomisario Juhani Vuorisalo Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.

Poliisilla ei ole tarkkaa tietoa, mitä räjähdysainetta teoksen osissa on ja kuinka suuria määriä kateissa olevat osat sisältävät.

Nyt tehtävän jäljitystyön tarkoituksena on, että poliisi tekee teoksen osat vaarattomaksi ja palauttaa ne tämän jälkeen takaisin omistajalleen.

Teoksen osista voi antaa tietoja poliisille (siirryt toiseen palveluun).

Toukokuussa 2019 kuollut Markus Copper oli monipuolinen ja tuottelias taiteilija. Copper asui viimeksi Tanskassa. Copper vaihtoi nimensä vuonna 1996. Siihen asti hän oli Markus Paajanen.