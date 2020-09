Ruokahävikkipuheet tuottavat tulosta: Ruotsinlaivojen seisovan pöydän mässäily on jäämässä historiaan

Viking Amorellan aamiaistarjoilussa on siirrytty myös valmiisiin annoksiin.

Viking Amorellan aamiaistarjoilussa on siirrytty myös valmiisiin annoksiin. Lassi Lähteenmäki / Yle

Seisova pöytä eli buffet on täynnä herkkuja. Ne ovat houkutelleet jo vuosikymmeniä suomalaisia ruotsinlaivoille. Näillä reissuilla on koettu hyväksyttäväksi, että lautaselle saa jättää ruokaa, kun hakee tilalle toista sorttia. Nyt tähän kulttuuriin on tullut muutos. Seisovan pöydän ravintolassa syödään kuin kotona, eli syömättä jää hyvin vähän.

Viking Linen ravintolapäällikkö Janne Lindholm vahvistaa, että vielä pari vuotta sitten ruokaa jätettiin lautaselle. Nyt ollaan selvästi tarkempia.

Annospaloilla pienempi hävikki

Tallink Siljalla hävikin pieneneminen lautasilla on myös noteerattu.

– Suurin asia on ollut annospalojen tarjoilu buffet-ravintoloissa, kertoo varustamon viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Viking Linen laivoilla annospaloihin siirtyminen on myös ollut merkittävä syy hävikin vähenemiseen. Lisäksi Viking Line on aloittanut lämpimien ruokien tarjoilemisen tiskin yli buffet-ravintolan asiakkaille.

Viking Linen ravintolapäällikkö Janne Lindholm arvelee, että tämä käytäntö voi jäädä pysyväksi. Se on esimerkiksi koronatilannetta ajatellen hygieenista, se vähentää hävikkiä ja on asiakkaille mieluista.

Viking Line on myös vähentänyt seisovan pöydän ruokavalikoimaa. Tämä on pienentänyt ruokahävikkiä, mutta viimeistään jouluaterialla on Lindholmin mukaan palattava monen sortin tarjoiluun.

Bussi kulkee nakin voimalla

Kehitystä on tapahtunut myös ruokahävikin hyödyntämisessä. Esimerkiksi ylijäänyttä porkkanaa, perunaa ja leipää hyödynnetään laivan keittiössä. Perunankuoria, ruokaa ja muuta eloperäistä jää silti yli.

Esimerkiksi Helsingin ja Tukholman välillä liikennöivä Silja Serenade tuottaa kuukaudessa noin 10 000 kiloa biojätettä, jota syntyy ruoan valmistuksessa tai jota jää lautasille ja tarjoiluastioille.

Joidenkin Viking Linen laivojen biojäte jalostetaan biokaasuksi, jota käytetään bussien polttoaineena Ruotsissa ja Suomessa. Tallink Silja on myös selvittämässä jalostuskanavia, jotka johtavat biojätteen käyttöön liikennepolttoaineena.