Partiolaisten päätös luopua journalistisesta lehdestä sai nykyiset päätoimittajat eroamaan – puheenjohtaja: "Osa kritiikistä aiheellista"

Suomen Partiolaiset ilmoitti maanantaina, että järjestö aikoo lakkauttaa Partio-lehden paperiversion vuoden 2022 lopussa. Järjestön puheenjohtaja Maria Ruohola perustelee päätöstä muun muassa painetun lehden kustannuksilla ja ympäristövaikutuksilla.

– Media on isossa murroksessa ja siksi on luonnollista tarkastella myös Partio-lehden tulevaisuutta. Haluamme tehdä mahdollisimman ajankohtaista digitaalista jäsenviestintää, Ruohola sanoo.

Suomen Partiolaisten mukaan painetun lehden vuosittaiset kustannukset ovat yli 100 000 euroa.

Partio-lehti luopuu myös Julkisen sanan neuvoston (JSN) jäsenyydestä ensi vuoden alusta alkaen. JSN on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, joka valvoo hyvää journalistista tapaa.

Ruoholan mukaan päätös luopua jäsenyydestä selkeyttää Partio-lehden roolia osana jäsenviestintää.

– Silloin kun lehti on journalistinen, sisällöstä vastaavat päätoimittajat, eikä lehden kuulu silloin ottaa vastaan ulkopuolista ohjausta. Meillä on ollut hyvä keskusteluyhteys päätoimittajien kanssa, mutta he tekevät viime kädessä päätökset, Ruohola sanoo.

Päätoimittajat päättivät erota

Päätöksen jälkeen Partio-lehden nykyiset päätoimittajat Susanna Koivisto ja Laura Kanerva ilmoittivat eroavansa tehtävistään. He myös kritisoivat järjestön päätöstä sosiaalisessa mediassa.

– Tällaiset päätökset kertovat paljon järjestön arvoista, ja siksi ne ovat minulle pitkäaikaisena partiolaisena iso pettymys. Päätöksen sisällön lisäksi myös tapa, jolla se tehtiin, on ollut kokemuksena raskas, Koivisto kirjoitti.

Puheenjohtaja Ruohola sanoo olevansa pahoillaan siitä, että päätoimittajat päättivät erota.

– Ymmärrän tämän ratkaisun. Jokaisella vapaaehtoisella on oikeus luopua tehtävästä, kun siihen tulee näin merkittäviä muutoksia. Meidän täytyy vielä miettiä uutta tekemisen tapaa ja osa kritiikistä on ollut varmasti aiheellista, Ruohola sanoo.

Partio-lehti jatkaa "journalistisin ottein"

JSN:n puheenjohtajan Eero Hyvösen mukaan Suomen Partiolaisten päätös on huono signaali järjestödemokratian kannalta.

– Sillä on ihan valtava merkitys, kenen ehdoilla ja kuinka vapaasti keskustelua käydään. Jäsenten kannalta on tärkeää, että keskustelussa pääsevät esille myös sellaiset näkemykset, jotka eivät ole johdolle mieluisia, Hyvönen sanoo.

Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö. Sen toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Partio-lehti on kaikille Suomen partiolaisille lähetettävä jäsenlehti, jolla on noin 100 000 lukijaa.

Suomen Partiolaisten mukaan Partio-lehteä tehdään ensi vuoden alusta "journalistisin ottein".

– En ymmärrä yhtään mitä se tarkoittaa. Joko se on journalismia tai se ei ole journalismia, mutta toki se ei riipu vain JSN:n jäsenyydestä, Hyvönen sanoo.

Suomen Partiolaisten päätöksestä huolimatta Hyvönen muistuttaa, että iso osa järjestölehdistä on edelleen sitoutunut journalistin ohjeisiin.

– Ei ole minun asiani neuvoa, miten järjestön pitäisi kehittää viestintäänsä. Jos itse olisin jäsen, toivoisin, että järjestöllä olisi journalistinen media, jonka kautta saisin tietoa, Hyvönen sanoo.

Maria Ruoholan mukaan järjestössä uskotaan, että "journalistisin ottein" tehtävä media voi olla laadukas ja siinä voidaan kunnioittaa journalistin ohjeita.

– Lehden sisältö ei tule merkittävästi muuttumaan. Partio-lehdessä tulee edelleen olemaan monenlaisia näkökulmia ja lähestymistapoja teemoihin, Ruohola sanoo.

