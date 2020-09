Tappouhkauksia, huutelua ja varastelua – narkomaanit piinaavat koululaisia Kalliossa, poliisi lisäsi partiointia

Kun Hyvinkäältä kotoisin oleva Jade Silpo aloitti tänä syksynä opiskelun Helsingin kuvataidelukiossa Torkkelinmäellä, hän huomasi heti eron vanhan koulunsa kulmiin. Silpon mukaan aivan lukion pihan vieressä sijaitsevassa Pengerpuistossa pyörii huumekauppiaita ja narkomaaneja jopa keskellä päivää.

Silpon lukiomatka kulkee Sörnäisten metroasemalta Torkkelinmäelle, joten ensimmäinen päihdeongelmaisten joukko tulee usein vastaan jo Vaasan aukiolla metroaseman vieressä.

– On pelottavaa kulkea sen puiston ohi koulumatkalla. En halua yleensä kulkea siitä metrolle yksin. Mulla on aina joku frendi mukana. He ovat sen verran pelottavia, hän kertoo.

Pengerpuistosta löytyi huumeruisku tänään tiistaina 8. syyskuuta. Henrietta Hassinen / Yle

Tappouhkauksia ja varkauksia

Saman puiston äärellä sijaitsevat myös päiväkoti ja Kruununhaan yläkoulun väistötilat. Torkkelinmäen koulujen oppilaiden, henkilökunnan ja vanhempien keskuudessa on herännyt huoli alueen turvallisuudesta.

Kruununhaan yläkoulun rehtori Jani Puurula kertoo vanhemmille lähettämässään Wilma-viestissä, että oppilaita on muistutettu olemaan Pengerpuiston alueella erityisen varovaisia.

Oppilaita on ohjeistettu ottamaan heti yhteyttä välituntivalvojaan, jos he huomaavat mitään epäilyttävää, kuten huumeneuloja. Samalla rehtori toteaa viestissä, että välitunnin voi aina viettää myös koulun sisätiloissa.

Helsingin kuvataidelukion rehtorin Tarja Aro-Kuuskosken mukaan päihdeongelmaiset ovat ahdistelleet oppilaita ja huudelleet heille törkeyksiä sekä jopa tappouhkauksia. Muutaman kerran päihteiden käyttäjiä on päässyt livahtamaan koulun ovista sisälle rakennukseen.

Poliisille on ilmoitettu ainakin yksi käsilaukkuvarkaus, jossa kassi lompakkoineen oli viety koulun aulasta. Rehtorin tietoon on tullut myös tapaus, jossa oppilaalta oli varastettu kännykkä. Se saatiin kuitenkin takaisin heti samassa tilanteessa tiukasti pyytämällä.

– Mulle on huudeltu ja kommentoitu ulkonäköäni. On kyselty, onko mulla röökiä tai alkoholia. Aina huutelusta ei saa selvää, koska he ovat niin sekaisin päihteistä, Silpo sanoo.

Jade Silpo aloitti Helsingin kuvataidelukiossa opiskelun tänä syksynä. Hän on joutunut pelkäämään koulumatkoillaan alueen narkomaaneja. Henrietta Hassinen / Yle

Rehtori puuttui tilanteeseen

Helsingin kuvataidelukion rehtorin Tarja Aro-Kuuskosken mitta tuli täyteen, kun hän sai kuulla oppilaiden kokemasta uhasta koulun alueella. Hän päätti, että asialle on tehtävä jotain.

Aro-Kuuskoski kehotti viestipalvelu Wilmassa oppilaita vanhempineen olemaan yhteydessä poliisiin mahdollisista koulun alueella tapahtuneista häiriöistä ja rikoksista. Tappouhkauskin täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Rehtorin mukaan huumeongelmat ovat selvästi pahentuneet tänä syksynä aiempaan verrattuna.

– Tässä on selkeä muutos huonompaan suuntaan. Osaa vanhemmista pelottaa lähettää lapsensa tänne kouluun. Minua raivostuttaa. Tehtäväni on mahdollistaa koulun toiminta ja pitää nämä ihmiset turvassa. Oli se sisäinen tai ulkoinen uhka, niin pyrin toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, jotta asia korjaantuu, Aro-Kuuskoski kertoo.

Poliisin arvion mukaan koronaepidemian aiheuttamat muutokset saattavat selittää huumeidenkäyttäjien aiempaa runsaampaa näkyvyyttä katukuvassa.

Monia päihdeongelmaisten palveluja on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan koronaviruksen takia. Palveluita on myös siirretty ulkotiloihin.

– Ne ihmiset, jotka näitä palveluita käyttävät, ovat enemmän ulkona ja heitä näkyy enemmän. Sitä kautta havainto päihdeongelmien yleistymisestä julkisilla paikoilla voi olla aito, toteaa komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisin ennaltaestävästä toiminnosta.

Helsingin kuvataidelukion rehtorin Tarja Aro-Kuuskosken mielestä päihdeongelmaisten käytös on tänä syksynä muuttunut selkeästi aiempaa uhkaavammaksi. Henrietta Hassinen / Yle

Poliisi lisäsi partiointia

Poliisi sai alueen koulujen oppilaiden vanhemmilta niin runsaasti palautetta Pengerpuiston päihdeongelmaisten käytöksestä, että partiointia alueella lisättiin saman tien. Nyt päihteiden käyttö puistikossa on hieman rauhoittunut viime viikosta.

Poliisi on myös ohjeistanut koulujen oppilaita ja opettajia olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä hätäkeskukseen.

– Poliiseja ja järjestyksenvalvojia on näkynyt nyt täällä, mikä on hyvä. On järkyttävää, että huumekauppiaita pyörii näin lähellä lukiota ja yläastetta. He voivat olla vaarallisia ihmisiä. He myös tarjoavat huumeita ja muita päihteitä oppilaille eikä siinä ikinä tiedä, mitä tapahtuu, Helsingin kuvataidelukiossa opiskeleva Jade Silpo kertoo.

Kuvataidelukion turvallisuutta on pyritty nyt kohentamaan muillakin keinoin. Tänään tiistaina koululla kävi turvallisuusasiantuntijoita muun muassa tarkistamassa ulko-ovien lukituksia. Jatkossa ovien koodeja aiotaan vaihtaa useammin.

– Kävimme läpi myös sen, että ovista kulkiessa kannattaa varmistaa, ettei kukaan ulkopuolinen pääse vahingossa sisään, rehtori Aro-Kuuskoski kertoo.

Helsingin kuvataidelukion pihaa rajaa verkkoaita, mutta porteista pääsee helposti koulun pihalle myös ulkopuolisia. Henrietta Hassinen / Yle

Ongelmat vaihtavat paikkaa

Poliisin mukaan yksi ongelma on kuitenkin se, että poliisi voi puuttua vain päihteiden käytön seurauksiin. Päihdeongelmat eivät partioinnin lisäämisellä katoa minnekään, ne vain siirtyvät muualle.

Pengerpuiston lisäksi Helsingissä on lukuisia muitakin puistikoita, ostoskeskuksia ja joukkoliikenneasemia, joissa päihteiden käyttö on varsin näkyvää.

– Ei se voi olla niin, että jonkun päiväkodin piha joudutaan joka viikonlopun jälkeen siivoamaan huumeruiskuista ja rikotuista pulloista. Kyllä viranomaisten tulee siihen silloin puuttua. Asia on kuitenkin vaikea, koska näitä paikkoja on paljon ja poliisin resurssit ovat rajalliset, komisario Jarmo Heinonen sanoo.

Poliisin tilastojen mukaan todellinen väkivallan riski Helsingissä on sivullisille pieni. Yleensä päihdeongelmaisista on Heinosen mukaan lähinnä häiriötä muille ihmisille.

Turvallisuuden tunne on kuitenkin eri asia kuin tilastojen todistama turvallisuus.

– Jos näen poliiseja koulumatkalla, tunnen oloni turvalliseksi. Jos en näe partiota, alan pelätä. Varsinkin koulureitti pitäisi olla turvattuna, Silpo toteaa.

