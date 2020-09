Tässä päiväkodissa on sylejä ja käsipareja tuplaten – Harvinainen opetuspäiväkoti alkaa kouluttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia

Etelä-Pohjanmaan opiston päiväkodissa on tarkoitus kouluttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Toimintaan opetuspäiväkotina toimimisella on vaikutuksia.

Ilmajoelle perustettavassa päiväkodissa on yhtä työntekijää kohti aina myös yksi opiskelija. Päiväkotia hallinnoi Etelä-Pohjanmaan opisto.

Etelä-Pohjanmaan opisto tekee tammikuussa uuden aluevaltauksen, kun opiston oma päiväkoti aloittaa toimintansa.

Kyseessä ei ole mikä tahansa päiväkoti, vaan opetuspäiväkoti, jossa koulutetaan varhaiskasvatukseen uusia osaajia.

Suunnitelmat opiston päiväkodista alkoivat jo muutama vuosi sitten. Ostopalvelupäiväkodit ovat melko harvinaisia pienillä paikkakunnilla.

– Valtakunnasta löytyy joitain vastaavia opetuspäiväkoteja, tosin ei näin pieneltä paikkakunnalta, saati opistopohjaisena. Tämähän on vähän kuin normaalikoulu, että koulutetaan alalle ammattilaisia päiväkodin yhteydessä, Etelä-Pohjanmaan opiston rehtori Kyösti Nyyssölä linjaa.

Uusi päiväkoti paikkaa samalla myös pulaa hoitopaikoista. Opetuspäiväkodin myötä Etelä-Pohjanmaalle tavoitellaan myös uusia osaajia varhaiskasvatukseen.

– Me ajattelimme niin, että tämä parantaa kunnan varhaiskasvatusta Ilmajoella ja laajemminkin toimii Etelä-Pohjanmaan varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksen keskuksena, Nyyssölä ynnää.

Tavallista enemmän aikuisia

Etelä-Pohjanmaan opisto odottaa opetuspäiväkodista varsinaista vetonaulaa. Nyyssölän mukaan hanke on herättänyt valtavasti kiinnostusta eri näkökulmista.

– Luulen, että väistämättäkin joudumme pitämään ammattillisen koulutustehtävän takia laadun tosi korkeana. Tuohan opiskelijoiden jatkuva läsnäolo omat haasteensakin, asioita on paljon vielä mietittävä, Kyösti Nyyssölä sanoo.

Nyyssölä tietää, että päiväkodin myötä myös Etelä-Pohjanmaan opiston vastuukin kasvaa.

– Uskon, että on lopulta vain vahvuus, että aikuisia on talossa ikään kuin tuplamäärä. Luulen, että tälle tulee jonkinlainen alueellinen mallipäiväkodin rooli ihan tämän koulutuksellisen tehtävän kautta.

Noin 400-neliöinen uusi hirsirakennus maksaa reilun miljoona euroa. Ajatuksena on toteuttaa maalaismainen päiväkoti, jossa kaikki viihtyvät.

– Hirsipäiväkoti nojaa yleisilmeeltään pitkälti opiston vanhaan päärakennukseen, samaa henkeä on pyritty vaalimaan. Siinä on sama keltainen väritys ja muitakin yksityskohtia on samankaltaisia, Kyösti Nyyssölä sanoo.

Rehtori on erityisen mielissään, kun päiväkoti-ikäisten myötä elinikäisen oppimisen lähtökohdat paranevat opistolla.

– Totta kai haaveena on, että tämäkin rakennus pääsee esikuvansa ikään, Nyyssölä viittaa 125-vuotiseen opiston sydämeen.

Rehtori Kyösti Nyyssölä, varhaiskasvatuksen opettaja Juha-Matti Laakso ja päiväkodinjohtaja Niina Ojala odottavat innolla tammikuuta, kun opetuspäiväkoti avaa ovensa. Pasi Takkunen / Yle

Kahden maailman limittymistä pitää suunnitella

Lapsimäärästä riippuen päiväkotiin tulee toistakymmentä työntekijää. Yhtä työntekijää kohden on tarkoitus olla aina yksi opiskelija.

Päiväkodinjohtaja Niina Ojala pitää opetus- ja päiväkotitoimintojen yhdistämistä mielenkiintoisena ja haastavanakin.

– Kyllä sitä pitää paljon miettiä, miten päiväkoti ja opetuspuoli saadaan yhdessä toimimaan. Toisaalta se myös helpottaa, että pienryhmissä on aina kahdet kädet ja kaksi syliä, Ojalapohtii.

Mikään koelaboratorio tämä ei ole lapsille, vaan lapsen etu aina huomioidaan. Niina Ojala

Ojalan mukaan on tärkeää, että opetus on laadukasta ja hyvin suunniteltua, vaikka päiväkodin arjessa lapset ovatkin tärkein asia.

Työntekijöiden on tunnettava opiskelijoiden opintojen sisällöt ja toimittava myös ammattilaisen mallina.

– Varmasti aluksi toiminta hakee omaa tapaansa, mutta olen varma, että laatu pysyy toiminnassa alusta lähtien. Mikään koelaboratorio tämä ei ole lapsille, vaan lapsen etu aina huomioidaan, Ojala naurahtaa.

Varhaiskasvatuksen opettaja Juha-Matti Laakso korostaa, etteivät harjoittelijat ja opiskelijat ole alalla mikään uusi asia.

– Usein terävöittää omaakin toimintaa, kun pitää ajatella asioita uudelleen ja opettaa oman työnsä ohella. Aina sitä itsekin oppii opiskelijoilta jotain uutta.

Laakso tietää, että uusi ympäristö vaatii aikaa kaikilta osapuolilta.

– Tasapaino ohjaamisen ja päiväkodin arjen kesken löytyy varmasti ajan myötä. Ihan tällaisessa mittakaavassa ei tietenkään ole asiasta vielä kokemusta, mutta olen varma, että saamme aikaan hienon kokonaisuuden uusissa tiloissa.

Kunnalle lisäselvityksiä

Ilmajoen kunnanhallitus jatkaa vielä opetuspäiväkodin suhteen tarkempia selvittelyjä.

Kunnanjohtaja Seppo Pirttikosken mukaan opiston uuden päiväkodin piirissä ovat sekä Koskenkorvan kylän että Ilmajoen keskustan alueen päviäkoti-ikäiset lapset.

– Hallitus pyysikin selvitystä näiden alueiden päivähoitopaikkojen täyttöasteesta sekä ennusteesta, mihin suuntaan täyttöaste ja lasten määrä kehittyy vuoden, kahden sisällä. Näiden tietojen perusteella pyritään tekemään lopullinen päätös opiston päiväkodin käytöstä, Pirttikoskiselventää.

Yleisellä tasolla Pirttikoski toteaa, että hanketta pidetään hyvänä.

– Maaseutuhenkistä päiväkotia pidetään kannatettavana, sillä se antaa hyvät elämän eväät lapselle tulevaisuutta varten. Päiväkoti toimii opetuspäiväkotina, joten se valmistaa lastenhoidon ammattilaisia myös kunnan palvelukseen ja laajemminkin.