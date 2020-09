Seurasin hiljan vierestä ystävääni, joka saa asiantuntijatyöstään hyvää palkkaa, mutta jolla on ulosoton takia käytettävissään vain hitusen toimeentulotukea suurempi summa. Kun hyvätuloinen ystäväporukka suunnitteli polttareita, ulosoton kautta velkojaan maksava joutui jättäytymään tekosyihin vedoten pois, koska ei kehdannut sanoa ettei hänellä ole varaa samaan kuin muilla.

Kun ihminen ei maksa laskuaan, ja tilanne kestää pitempään, luottorekisteriin kirjataan maksuhäiriömerkintä. Toki prosessissa on useampi vaihe (siirryt toiseen palveluun), mutta pääpiirteissään näin. Kun maksuhäiriömerkinnän saa, menettää luottotietonsa ja elämä muuttuu. Jos velkoja ei saa maksettua itse, ne voidaan ulosmitata (siirryt toiseen palveluun) suoraan palkasta tai eläkkeestä. Luottotietojen menettämisellä on valtava vaikutuksia ihmisen elämään, jotkut sanovat että suurempi kuin rikosrekisterillä.

"Älä oleta" on loistava ohje kaikilla elämänalueilla, myös tässä.

Maksuhäiriömerkinnän saaminen ei ole harvinaista, niitä on jo 8,5 prosentilla eli 390 000 suomalaisella. Nuorilla merkintöjä on vielä enemmän. 25-29-vuotiaista lähes 13 prosentilla on maksuhäiriöitä (siirryt toiseen palveluun).

Maksuhäiriöiden määrä on kasvanut tasaisesti lähes vuosikymmenen ajan. Tälle kehitykselle esitetään monia syitä; pikavippifirmojen lisääntymistä, korkokattoa, koronan aiheuttamia talousvaikeuksia.

Maksuhäiriömerkintä pysäyttää velkaantumisen. Luottotietojen menettämisen seuraukset ovat massiivisia, koska ne eivät pysähdy vain luottokortin katkaisemiseen.

Ilman luottotietoja on vaikea saada vuokra-asuntoa. Ja vaikka se onnistuisi, kotivakuutuksen saaminen voi tyssätä maksuhäiriömerkintään. Jos ulosotossa oleva ihminen saa säästettyä rahan matkaan, hän ei saa matkavakuutusta, ei edes lapsilleen.

Puhelin- ja nettiliittymää ei saa ilman satojen eurojen panttimaksua. Työnhaussakin luottotiedoilla voi olla merkitystä (siirryt toiseen palveluun). Aikaisemmin luottotietojen tarkistaminen liittyi lähinnä rahoitusalaan ja johtotehtäviin, nyt tarkistus voidaan tehdä myös asiakaspalvelu- tai kassatyöhön hakevalle.

Minä ajattelen että se, miten meillä kullakin menee, on suurelta osin hyvää tuuria. Yksilö voi tehdä paljon oman onnensa eteen, mutta pienet vastoinkäymiset voivat kaataa yhtälön.

Koronan aiheuttamat lomautukset ja irtisanomiset tuottavat tilanteita joissa tulot putoavat äkillisesti. Samaan aikaan TE-toimistot ruuhkautuvat (siirryt toiseen palveluun), joten työttömyysturvaa pitää odottaa pitkään ja koko ajan pitäisi maksaa asumisesta ja ruuasta kuten ennenkin. Maksuhäiriömerkintään ja luottotietojen menettämiseen johtavan tapahtumaketjun voi käynnistää irtisanominen, oma tai läheisen sairastuminen, ero tai vaikka uupuminen.

Luottotiedottomuutta ympäröi vahva stigma. Ulosotto mielletään helposti osoitukseksi totaalisesta holtittomuudesta ja elämänhallinnan puutteesta. Rahasta puhuminen on vaikeaa, ja ulosotosta tai maksuhäiriömerkinnästä puhuminen vielä vaikeampaa. Vaikka omakohtaisista kokemuksistani on pian kaksi vuosikymmentä aikaa, ajanjakso hävettää minua yhä niin että mietin pitkään uskallanko edes mainita asiaa tässä kolumnissa.

Maksuhäiriömerkintöjä on niin monella suomalaisella, että on selvää että heitä on meidän kaikkien tuttavapiireissä.

Keskiluokkaisissa piireissä aihe on iso tabu. Ystävälleni kerrottiin uudessa työpaikassa että hän saa nimelleen luottokortin, ja hänen piti miettiä miten voisi varmistaa voiko hänelle, luottotiedottomalle, sellaista myöntää. Toiselle ehdotettiin vanhempainillassa että hän voisi perustaa tilin makeisia myyvään tukkuun luokan leirikoulumyyntejä varten, ja tämä ystävä joutui kiemurtelemaan vastuusta pois koska pelkäsi ettei voisi ostaa tilille ilman luottotietoja.

"Älä oleta" on loistava ohje kaikilla elämänalueilla, myös tässä. Ei kannata olettaa tietävänsä mikä kenenkin taloudellinen tilanne on. Puhutaan enemmän rahasta, ja sen puuttumisesta.

Raisa Omaheimo

Kirjoittaja on helsinkiläinen taiteilija, joka on sitä mieltä että se maksaa jolla on rahaa.

Aiheesta voi keskustella 19.9. klo 23.00 asti.