Disneyn suoratoistopalvelu käynnistyy Suomessa ensi viikolla – tutkija: ollaan lähellä kipukynnystä, jonka jälkeen kaikille ei riitä katsojia

Disney+ saapuu ensi viikolla jo valmiiksi kilpailluille suoratoistomarkkinoille Imago images/ All Over Press

Vaasalaisesta Nurmen perheestä löytyy tällä hetkellä aktiivisena Netflix, Ruutu+, Dplay ja CMore. Kokemusta löytyy myös Viaplaystä ja HBO Nordicista.

– Viaplayltä tuli katsottua aiemmin muun muassa NFL:ää, futista ja lätkää, kertoo perheen 10-vuotias poika Nuutti Nurmi.

– Olisihan se hienoa, kun kaikki katsottava löytyisi samalta kanavalta, mutta se on mahdotonta, isä Tero Nurmi kertoo.

Suoratoistopalvelut sopivat Nurmen perheessä arkeen, joka täyttyy lasten harrastuksista, työstä ja jokapäiväisistä askareista. Ohjelmia voi katsoa silloin, kun itselle sopii. Paitsi urheilua.

– Se pitää yrittää katsoa suorana, Tero Nurmi kertoo.

Nurmen perheellä on käytössä useampi suoratoistopalvelu, joita päivitetään käytön mukaan Sebastian Björklund/ Yle

Uusin toimija lapsiperheille

Disneyn oma suoratoistopalvelu Disney+ saapuu pitkän odotuksen jälkeen Suomeen ensi viikon alussa. Palvelusta löytyy muun muassa Disneyn, Pixarin, Marvelin ja Star Warsin tuotantoja. Myös osa Disneyn elokuvista päätyy elokuvateatterien sijaan suoraan suoratoistoon. Näin tapahtuu esimerkiksi pitkään odotetulle Mulan-elokuvalle.

Viime syksynä USA:ssa lanseerattu Disney+ on saavuttanut yhtiön mukaan jo yli 60 miljoonaa tilaajaa. Määrä on vielä pieni, kun vertaa esimerkiksi Netflixin lähes 183 miljoonan tilaajan suoratoistopalveluun.

Televisioon erikoistunut mediatutkija Heidi Keinonen Turun yliopistosta uskoo, että Disney+ löytää kohderyhmänsä lapsiperheistä, mutta tarjoaa sisältöä myös aikuisille.

– Palvelu houkuttelee varmasti erityisesti Marvel- ja Star Wars-faneja. Disney on vetänyt myös sisältöjä pois muista suoratoistopalveluista, niin se varmasti korostaa Disney+:n asemaa.

Disneyn uudessa Mulanissa pääosassa nähdään Yifei Liu. Walt Disney

Jo lähes miljoona taloutta tilaa suoratoistopalveluita

Finnpanel on kerännyt viime vuoden lopusta lähtien katselutietoja myös Netflixin, HBO Nordicin ja Youtuben katselusta. Finnpanelin toimitusjohtaja Lena Brunin mukaan suoratoistopalvelut ovat nykyään merkittävä osa mediakenttää.

Brunin mukaan maksullisia suoratoistopalveluita tilaa Suomessa jo lähes miljoona taloutta.

– Ylivoimaisesti suosituin on Netflix, jota tilaa kolmasosa kotitalouksista. Muut ovat pienemmässä roolissa. Esimerkiksi HBO Nordic löytyy kuitenkin joka kymmenennestä taloudesta.

Brun tietää, että suoratoistopalveluiden kuluttajat eivät ole välttämättä kovinkaan uskollisia. Kun kiinnostava sisältö päättyy, vaihdetaan se toiseen.

– Kotitalouksissa on varmasti varattu tietty budjetti, joka ollaan valmiita maksamaan tämän tyyppisestä tarjonnasta, Brun toteaa.

Useista eri palveluista kertyy sievoinen summa

Suoratoistopalveluita käyttävät erityisesti lapsiperheet ja taloudet, jossa on 25–45-vuotiaita. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluu vaasalainen Mika Nygård,jolle suoratoistopalveluista on tullut tärkeä kanava katsella urheilua, televisiosarjoja ja elokuvia.

– Taloudesta löytyy tällä hetkellä Netflix, Amazon Prime, HBO Nordic, AppleTV+ ja Ruutu+. Myös Yle Areenaa tulee katsottua, Nygård sanoo.

Mika Nygård katsoo HBO:ta kausittain tarjonnan mukaan. Mikäli tarjolla ei ole mieluista katsottavaa, on tilaus helppo perua.

– Pohdinnassa on tiputtaa joko HBO tai Prime pois, mutta tällä hetkellä molemmissa on vähän sarjat kesken, että on pakko pitää.

Suoratoistopalvelut ovat monissa talouksissa kovalla käytöllä. Osalla perinteisen television katselu on jäänyt vähäiseksi tai loppunut kokonaan.

– Kaikki tulee katsottua melkein jonkun suoratoiston kautta, Nygärd kertoo.

Kun palveluntarjoajat pirstaloituvat, voi rahanmeno yllättää. Tero Nurmen mukaan petollista on, että rahanmeno koostuu pienistä, noin kymmenen euron menoista. Niistä koostuu loppupelissä isompi summa. Mikäli haluaa seurata urheilua, voi lähetyksistä joutua pulittamaan suuriakin summia. Esimerkiksi Viaplayn urheilu maksaa jopa 35 euroa kuukaudessa.

– Dplay alta kympin kuussa, Netflix alta kympin, Spotify alta kympin, sitten jos on äänikirjasovellus, niin siihen kanssa kymppi kuussa. Pian ollaankin jo satasessa ja sitä ei huomaakaan, Nurmi laskee.

Myös ilmaiset kokeilujaksot voivat olla petollisia. Nurmen perheessä tartuttiin HBO Nordicin kahden viikon ilmaiseen viikkoon.

– Ymmärrän liiketoiminnan kannalta, että ilmaisviikon ansiosta saadaan pankkitiedot sinne ja veloitus pyörimään. Useamman kerran on käynyt niin, että kokeilun jälkeen tilaus on unohtunut perua. Sitten on maksettu kuukausi-parikin ylimääräistä, Tero Nurmi kertoo.

Kova kilpailu katsojista

Disney+ joutuu Suomessa kovan kilpailun eteen. Brun uskoo, että moni varmasti alkuvaiheessa ottaa palvelun käyttöön uteliaisuuttaan. Tähän houkuttelee lanseerauspaketin halvempi hinta vuositasolla.

– En usko että Disney ampaisee kovin nopeasti HBO Nordicin ohi, joka löytyy joka kymmenennestä kotitaloudesta, Brun sanoo.

Keinonen ennakoi, että Suomen markkinoilla ollaan pian lähellä kipukynnystä, jolloin kaikille palveluntarjoajille ei riitä katsojia. Vahvimmat ja suosituimmat jäävät jäljelle pienten toimijoiden tippuessa tarjonnasta.

– Ihmisillä on rajallinen määrä tunteja vuorokaudessa, vaikka audiovisuaalisten sisältöjen käyttö lisääntyy koko ajan. Uskon kuitenkin, että ainakin aluksi ihmiset ovat kiinnostuneita katsomaan, mitä Disney+ tarjoaa.

Keinosen mukaan Netflixin suuri suosio Suomessa on haaste uusille toimijoille. Nähtäväksi jää, miten palveluntarjoaja vakiinnuttaa asemansa.

Nurmen perheessä ei vielä aiota tarttua Disney+:n lanseerauspakettiin.

– Pitäisi melkein joku olemassa olevista sulkea. Tällä hetkellä meidän perheessä jokaisella on oma palvelunsa, jota katsoo. Vaimo katsoo Dplay:tä, lapset Netflixiä ja minua kiinnostaa urheilu, Tero Nurmi kertoo.

Myös Mika Nygård on päättänyt odottaa ja katsoa, mitä sarjoja palveluun tulee tarjolle.

– TheMandalorian kiinnostaa, mutta jos se on ainoa, mikä siellä on, niin sitten varmaankin odotan, että se on kokonaan katsottavissa palvelussa ja otan vain kuukaudeksi.

Mitä palveluita teidän taloudessanne katsotaan ja miksi? Aiheesta voi keskustella 9.9. klo 23 saakka.

