Jukureissa todettu 20 koronatartuntaa – toimitusjohtaja: "kyllähän tämä pysäyttää"

Kaikki Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella eilen maanantaina ja tänään tiistaina todetut 20 tartuntaa liittyvät Jukurien U20- ja Liiga-joukkueisiin.

Jukurit tiedottivat tiistaina, että maanantain jälkeen U20- ja Liiga-joukkueisiin liittyviä uusia koronatartuntoja on ilmennyt 17 .

– Kyllähän tämä pysäyttää ja päällimmäisenä on huoli oman henkilöstön sekä ympäristössä olevien ihmisten terveydestä. Myös se, että saataisiin tartuntaketju nopeasti haltuun. Terveysviranomaiset ovat tehneet asiassa loistavaa yhteistyötä. Uskon, että tartuntaketju saadaan pysäytettyä nopeasti. Toivotaan, että sairastuneet myös selviävät tästä mahdollisimman hyvin, Jukurien toimitusjohtaja Jukka Toivakka kommentoi.

Mikkelin Jukureissa on todettu yhteensä 20 koronatartuntaa. Miia Roivaisen haastattelussa tuoreeltaan hallituksen puheenjohtaja ja Jukurien toimitusjohtaja Jukka Toivakka.

Tartunnan saaneet ovat oireettomina ollessaan altistaneet maanantaina koko Jukurien Liiga-joukkueen, joka on asetettu tänään 14 vuorokauden karanteeniin.

– Asia ilmeni, kun U20 -joukkueen muutamalla pelaajalla oli oireita ja hakeutuivat heti maanantaina testeihin. Eilen illalla tuli ensimmäiset testitulokset ja yhdessä Essoten kanssa ryhdyttiin kartoittamaan altistuneita sekä testaamaan heitä. Nyt on löytynyt toistaiseksi 20 positiivista koronavirustapausta, Toivakka kertoo.

– Joukkuetta on ohjeistettu keväästä lähtien koronan varalta, että välttävät riskikäyttäytymistä ja toimivat terveydenhuoltoalan ohjeiden mukaan. Ohjeistus on annettu. Tietenkään me ei voida vahtia pelaajia koko aikaa. Se, että tämänlainen määrä tulee tartuntoja, voi selittyä pukukopeilla. Virus näyttää leviävän melko nopeasti kun ollaan lähekkäin ja sairastunut on joukossa.

Koko Jukurien U20-joukkue on karanteenissa eilen todettujen tartuntojen ja altistusten vuoksi

Joukkueeseen kuuluvat kaikki pelaajat, huoltohenkilöstö, valmentajat ja joukkueenjohto. Lisäksi karanteeniin on asetettu muutamia Jukurien juniorijoukkueiden valmentajia, jotka ovat olleet yhteisessä koulutustilaisuudessa yhden, tuolloin vielä oireettoman tartunnan saaneen kanssa.

Kaikki sairastuneet oireiset ovat tällä hetkellä kotihoidossa. Osa tartunnan saaneista on oireettomia.

Poissuljettuna ei pidetä Jukureiden tiedotteessa sitäkään, että uusia Jukurit-joukkueisiin liittyviä tartuntoja voi tulla esiin karanteeniaikana.

Karanteenien takia U20-joukkueen Nuorten SM-Liigan kotiottelut ensi perjantaina ja lauantaina on peruttu. Lisäksi Jukurien Liiga-kotiharjoitusottelu KooKoota vastaan ensi torstaina on peruttu.

Varsinaisen Liigan on määrä käynnistyä jo lokakuussa. Toivakka kertoo että aikaa harjoittelulle on vielä.

– Nyt ollaan 14 vuorokautta karanteenissa. Terveet pelaajat palaavat sitten harjoituksiin. Siinä on vielä toista viikkoa ennen ensimmäistä Liiga-peliä. Se aika käytetään sitten valmistautumiseen.

Essote jatkaa altistuneiden kartoitusta

Essote kertoo jatkavansa altistuneiden kartoitusta. Jo tähän mennessä altistuneita ja karanteeniin määrättyjä on yli sata henkilöä.

– Jokaisen alueen ihmisen on nyt syytä olla todella varovainen. Pelkään pahoin, että tartuntoja löytyy altistuneista vielä lisää. Sosiaalisia tilanteita kannattaa välttää lähivuorokausien aikana, jotta uusia altistumisia ei tule ja tilanne rauhoittuu, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedottaa.

– Toistaiseksi tartunnat ovat olleet melko rajatussa porukassa ja muussa väestössä tartuntoja ei ole havaittu.

