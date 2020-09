Herätys: Eduskunnassa väitellään EU-rahoista, AstraZeneca keskeyttää koronavirusrokotteen testauksen, pikkulasten kuolleisuus on vähentynyt

Hallitus ja oppositio väittelevät EU-rahoista eduskunnassa

EU-maat hyväksyivät heinäkuussa jättimäisen elvytyspaketin, jollaista Euroopassa ei ole ennen tehty. Eurooppa ottaa yhdessä 750 miljardin lainan markkinoilta, jakaa sen avustuksina ja lainoina jäsenmaille ja vastaa yhdessä, että velka maksetaan takaisin. Tänään asiasta väitellään ensi kertaa eduskunnan suuressa salissa.

AstraZeneca keskeyttää koronavirusrokotteen kliinisen testauksen

Dan Himbrechts / EPA

Rokotevalmistaja AstraZeneca keskeyttää toistaiseksi covid19-tautia vastaan kehittämänsä rokotteen viimeisen vaiheen testaukset yhden vapaaehtoisen koehenkilön saamien vakavien sivuoireiden vuoksi. Yhtiö selvittää, liittyvätkö henkilön raportoidut oireet rokotteeseen, kertoo AP. Yhtiö luonnehtii keskeytystä rutiiniluontoiseksi.

Syöpäseulontojen laajentaminen toteutunee aikataulussa

Leikkausinstrumenttia kokeillaan leikkaussalissa. Kuvituskuva. Simo Pitkänen / Yle

Suolistosyövän seulonnan käynnistäminen valtakunnallisesti toteutunee aikataulussa, arvioi sosiaali- ja terveysministeriö. Viime hallitusohjelmaan kirjattiin esitys suolistosyövän seulonnan kansallisesta käynnistämisestä vuonna 2022, mutta hallitus linjaa asiasta lopullisesti vasta budjettineuvottelujen yhteydessä. Toteutuessaan suolistosyövän seulonta koskisi kaikkia 60–74-vuotiaita.

Pikkulapsien kuolleisuus on vähentynyt viime vuosina

Mary Logochon tytär syntyi keskosena klinikalla Etelä-Sudanissa. Hugh Rutherford

Pikkulasten kuolleisuus on vähentynyt koko maailmassa viime vuosikymmeninä. Tuoreen raportin mukaan vuonna 2019 alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus putosi 38 kuolemaan suhteutettuna tuhanteen elävänä syntyneeseen lapseen. Vuonna 2000 kuolleisuusluku oli 76 tuhatta synnytystä kohti. Yli puolet kaikista alle viisivuotiaista kuolleista lapsista olivat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.

Portugalilaiset ilmastoaktivistit nostivat kanteen Suomea vastaan

Martim, Cláudia, Catarina, Mariana ja kaksi muuta nuorta ovat haastaneet 33 valtiota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. GLAN

Kuusi portugalilaista nuorta on haastanut 33 Euroopan valtiota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen puutteellisten ilmastotoimien takia. Haastettujen joukossa on myös Suomi. Vielä ei tiedetä, ottaako tuomioistuin haastetta edes käsiteltäväkseen, mutta jo kanteen nostaminen on suomalaisten ympäristöaktivistien mielestä tärkeä hätähuuto.

Sateet jatkuvat keskiviikkona

Matti Huutonen / Yle Sää

Keskiviikkona lounaasta saapuu seuraava sadealue. Päivällä on maan keski- ja pohjoisosassa melko vähäsateista, maan etelä- ja länsiosassa tulee sadekuuroja. Seuraavat sateet lähestyvät jo keskiviikkoiltana. Torstai on tuulinen ja sateinen maan etelä- ja keskiosassa. Perjantai on näillä näkymin viikon poutaisin päivä.

