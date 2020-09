Palta: Palvelualalla joka viides yritys uskoo irtisanovansa lähikuukausina, logistiikka-alalta voi kadota jopa 8 000 työpaikkaa

Logistiikka on koronakriisin suurimpia kärsijöitä, ilmenee Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreesta suhdannekatsauksesta.

Palvelualalla noin joka viides yritys arvioi joutuvansa irtisanomaan henkilöstöään seuraavien kuukausien aikana, käy ilmi Paltan elokuun lopun jäsenkyselystä.

Paltan mukaan irtisanomiset uhkaavat eritoten logistiikka-alaa, josta voi kadota jopa 8 000 työpaikkaa. Laajoja irtisanomisia voi kyselyn perusteella odottaa myös hallinto- ja tukipalveluissa, kuten matkatoimistoissa ja vartiointiliikkeissä.

Jäsenkysely on osa Paltan suhdannekatsausta, jonka mukaan palvelualalla havaitaan hidasta elpymistä. Alan liikevaihdon uskotaan laskevan kuusi prosenttia.

Toimialakohtaisista irtisanomisista huolimatta Palta uskoo työllisyyden palvelualoilla kasvavan hieman informaatio- ja viestintäalan sekä yritys- ja asiantuntijapalveluiden alkuvuoden hyvästä kehityksestä johtuen.

– Matkustusrajoitukset pysäyttivät muun muassa henkilöliikenteen ja vaikeuttivat niin palvelu- kuin tavaravientiä. Kokoontumisrajoitukset peruivat tapahtumia. Toisaalta digitaalisten palveluiden ja etätöiden kannalta kriittisten tieto- ja viestintäpalveluiden kysyntä on jopa kasvanut, Paltan ekonomisti Lauri Vuori sanoo tiedotteessa.

Palveluvienti kutistuu jopa kolmanneksella

Paltan mukaan koronaviruksen takia siipeensä on saanut erityisesti palveluvienti, jonka ennakoidaan kutistuvan jopa kolmanneksella viime vuodesta.

Palvelualan yritykset ovat toistaiseksi pärjänneet yrityksille myönnettyjen koronatukien varassa. Paltan mukaan konkurssisuma ja irtisanomiset uhkaavat, jos virustilanne pahenee ja talouden alakulo jatkuu.

Viime vuosina 90 prosenttia uusista työpaikoista on syntynyt palvelualoille. Palta vaatii, että palvelualojen työllistämisen edellytykset turvataan myös jatkossa: paikallista sopimista on lisättävä lakitasolla, työttömyysturvan tasoa porrastettava ja kestoa lyhennettävä sekä eläkeputki ja ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta on poistettava. Lisäksi työttömyysturvan oikeudenmukaisuutta tulisi Paltan mielestä parantaa toteuttamalla yleinen ansioturva.