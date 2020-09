Lääkeyhtiö AstraZeneca keskeyttää koronavirusrokotteen kliinisen testauksen – koehenkilö sai vakavia sivuvaikutuksia

Yhtiö ei kertonut tiedotteessaan, millaisista sivuoireista on kysymys. Euroopan komissio on tehnyt AstraZenecan kanssa sopimuksen mahdollisen koronavirusrokotteen ostoista.

Rokotevalmistaja AstraZeneca keskeyttää toistaiseksi covid19-tautia vastaan kehittämänsä rokotteen viimeisen vaiheen testaukset yhden vapaaehtoisen koehenkilön saamien vakavien sivuoireiden vuoksi. Yhtiö selvittää liittyvätkö henkilön raportoidut oireet rokotteeseen, kertoo AP. Yhtiö luonnehtii keskeytystä rutiiniluontoiseksi.

AstraZeneca ei kertonut tiedotteessaan, millaisista sivuoireista on kysymys, yhtiö kutsui sitä "mahdolliseksi selittämättömäksi sairaudeksi". Uutissivusto STAT raportoi ensimmäisenä testauksen keskeytyksestä ja kertoi, että mahdollinen sivuvaikutustapaus olisi ollut Britanniassa.

AstraZeneca vahvisti keskeytyksen koskevan kliinisiä testejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Elokuun loppupuolella yhtiö aloitti 30 000 ihmisen rekrytoinnin Yhdysvalloissa rokotetutkimuksiaan varten. Oxfordin yliopiston kehittämää rokotetta on testattu myös tuhansiin ihmisin Britanniassa ja pienempiin määriin ihmisiä Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa.

Kaksi muuta rokotetta on myös kolmannen asteen testivaiheessa Yhdysvalloissa: Moderna-yhtiön sekä Pfizerin ja BioNTechin rokote.. Rokotteet eroavat AstraZenecan rokotteesta. Niiden testeihin on värvätty jo kaksikolmasosaa tarvittavista vapaaehtoisista, AP kertoo.

Suomi mukana yhteishankinnassa

Väliaikaiset keskeytykset lääketieteellisissä kokeissa eivät ole tavattomia. Vakavien ja odottamattomien reaktioiden tutkiminen on pakollinen osa turvallista testaamista.

AstraZenecan mukaan on mahdollista, että ongelma on sattumaa: Kaikenlaisia sairauksia voi tulla esiin, kun tuhansia ihmisiä tutkitaan. Keskeytyksen aikana riippumaton komitea tutkii asiaa. Yhtiö haluaa selvittää tapauksen nopeasti.

AstraZenecan rokotetta on pidetty hyvin lupaavana. Euroopan komissio kertoi elokuun puolivälissä, että se on tehnyt lääkeyhtiö AstraZenecan kanssa ensimmäisen sopimuksen mahdollisen koronavirusrokotteen ostoista. Suomi on ilmoittanut osallistuvansa yhteishankintaan.

